Vremea în București: meteorologii anunță schimbări de joi dimineață. Cum arată prognoza

Vremea în București va fi deosebit de rece, începând de joi dimineață, cu ploi însemnate și vânt puternic, a avertizat miercuri dimineață Administrația Națională de Meteorologie în prognoza specială pentru București.

De joi dimineață și până vineri dimineață, vremea va fi închisă, vântoasă și deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie.

Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală, ziua de până la 50…55 km/h, iar seara și noaptea de până la 70…75 km/h.

Temperatura maximă va fi de 10…11 grade, iar cea minimă de 4…6 grade.

De vineri dimineață și până sâmbătă dimineață, vremea se va menține închisă, vântoasă și deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25…40 l/mp).

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70…75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 8…9 grade.

În cursul zilei de sâmbătă, vremea se va ameliora sub aspectul ploilor, iar valorile termice vor crește ușor.

Temporar cerul va avea înnorări, iar în prima parte a zilei vor mai fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade.

În cursul zilei de joi, Capitala se va afla sub un cod galben de vânt, iar în noaptea de joi spre vineri sub un cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului, amintește ANM.

Detalii despre avertizările ANM și despre schimbarea schimbarea radicală a vremii în toată țara, aici.