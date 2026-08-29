Prognoza specială pentru București: Cum va fi vremea până duminică seară

Vremea va fi călduroasă în Capitală sâmbătă și duminică și vor exista și condiții pentru o ploaie ușoară, spune Administrația Națională de Meteorologie în prognoza specială pentru București.

Până duminică dimineață, vremea se va menține frumoasă, dar va fi călduroasă, potrivit ANM.

Cerul va fi mai mult senin ziua și va avea înnorări temporare noaptea, iar spre finalul intervalului vor fi condiții pentru ploaie slabă (1…3 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă a zilei de sâmbătă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă va coborâ la noapte până la 15-17 grade.

Pe parcursul zilei de duminică, vremea se va menține călduroasă.

La începutul zilei vor fi înnorări și condiții de ploaie slabă, apoi cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade duminică.

Bucureștiul este sâmbătă și duminică sub o informare meteorologică pentru vreme călduroasă.



În intervalul 29 august, ora 10 – 30 august, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o

informare meteo pentru vreme călduroasă.