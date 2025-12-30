Carrefour România a anunțat că în perioada Revelionului va fi valabil un program special în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco.

Program Carrefour de Revelion 2026

Magazinele Carrefour din România vor funcționa după un program special cu ocazia Anulio Nou. Pe 31 decembrie 2025, toate unitățile vor fi deschise între 07:00 și 18:00/19:00.

Pe 1 ianuarie 2026, magazinele vor fi închise, iar din 2 ianuarie acestea revin la programul obișnuit.

Program Hipermarket

30 decembrie – 07:00 – 23:00

31 decembrie – 07:00 – 18:00

– 07:00 – 18:00 1 ianuarie – închis

Program Market

30 decembrie – 07:00 – 22:00

31 decembrie – 07:00 – 18:00

– 07:00 – 18:00 1 ianuarie – închis

Program magazine Carrefour express

30 decembrie – 07:00 – 22:00

31 decembrie – 07:00 – 18:00

– 07:00 – 18:00 1 ianuarie – închis

În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere, precizează compania.