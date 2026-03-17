Program de screening gratuit pentru cinci tipuri de cancer, disponibil pentru locuitorii din Brașov. Ce analize include programul

Clubul Regal al Medicilor lansează campania #BrașovSănătos, un program de screening medical gratuit, finanțat de Țiriac International Foundation, în parteneriat cu Rețeaua de sănătate Regina Maria, dedicat locuitorilor din județul Brașov. Pe durata următorilor 3 ani, aproximativ 6.000 de persoane vor putea beneficia de investigații complete pentru prevenția și depistarea precoce a cancerelor: pulmonar, colorectal, mamar, de col uterin și respectiv de prostată. Aceste tipuri de cancer se află în topul celor mai frecvente afecțiuni oncologice diagnosticate în România.

Cancerul pulmonar și cel colorectal se numără printre principalele cauze de mortalitate oncologică, în timp ce cancerul mamar și cel de prostată sunt printre cele mai des diagnosticate forme de boală.

Depistate în stadii incipiente, aceste afecțiuni pot fi tratate cu șanse semnificativ mai mari de vindecare, iar intervenția timpurie contribuie decisiv la creșterea ratei de supraviețuire și la menținerea calității vieții. Totodată, screeningurile dispuse prin acest program sunt metode eficiente de prevenție oncologică, având potențialul de a indica modificări înainte ca acestea să se transforme în afecțiuni oncologice.

Participarea în program este gratuită.

Ce analize include programul?

Fiecare participant va putea efectua, gratuit:

Test HPV si test Babeș-Papanicolau pentru prevenția și depistarea cancerului cervical (de col uterin);

Test FIT (sângerări oculte în materii fecale) pentru prevenția și depistarea cancerului colorectal;

CT pulmonar pentru prevenția și depistarea cancerului pulmonar;

Ecografie mamară bilaterală sau mamografie pentru prevenția și depistarea cancerului mamar;

Test PSA pentru prevenția și depistarea cancerulului de prostată.

Dacă rezultatele investigațiilor indică nevoia unor evaluări sau tratamente suplimentare, programul poate acoperi, conform Regulamentului, costurile consultațiilor, intervențiilor chirurgicale și ale tratamentelor oncologice. Sprijinul medical se acordă pe baza evaluării individuale a fiecărui caz.

Unde și cum funcționează?

Programul Brașov Sănătos va fi demarat în luna martie și poate fi accesat în Spitalul Regina Maria (Bd. Iuliu Maniu, nr.49) din municipiul Brașov. În perioada mai-septembrie, 2026 programul va ajunge și în comunitățile Crizbav, Șinca și Predeal, din județul Brașov, sub forma unor caravane mobile, oferind servicii de screening și evaluare medicală dedicate populației locale, urmând ca ulterior să fie stabilite și alte comunitati din judetul Brasov în care aceste caravane să ofere servicii de screening.

În comuna Șinca, activitățile se vor desfășura în localitățile Bucium, Ohaba, Perșani, Șercăița și Șinca Veche, astfel încât serviciile medicale de prevenție și diagnostic precoce să fie accesibile unui număr cât mai mare de persoane din zonă.

În cadrul programului, toate investigațiile suplimentare necesare confirmării diagnosticului și stabilirii conduitei terapeutice sunt oferite gratuit persoanelor din Șinca, Crizbav și Predeal ale căror teste de screening indică rezultate în afara limitelor normale. De asemenea, transportul către unitatea medicală este asigurat fără niciun cost pentru pacienți.

Un navigator medical alături de fiecare pacient

Fiecare persoană inclusă în program care va înregistra rezultate ale analizelor în afara limitelor normale va fi sprijinită de un navigator medical dedicat, un specialist care comunică rezultatele, explică pașii următori și coordonează întregul proces de investigații și, dacă este necesar, de tratament.

De ce contează depistarea timpurie?

Depistarea modificărilor care au potențialul de a induce probleme oncologice reprezintă șansa la evitarea completă a bolii.

În plus, studiile arată că până la jumătate dintre cazurile de cancer pot fi prevenite sau tratate cu succes dacă sunt descoperite la timp. În cazul cancerului pulmonar, depistarea precoce poate crește șansele de supraviețuire de peste trei ori.

În România, mulți pacienți află diagnosticul abia în stadii avansate din cauza lipsei accesului la investigații, a barierelor financiare sau a lipsei de informație. Programul #BrașovSănătos este construit tocmai pentru a elimina aceste obstacole.

„Am ales județul Brasov din rațiuni legate de istoricul acestei zone în originea activităților noastre caritable și de provocările cu care se confruntă comunitățile vulnerabile din județ, atât urbane, cât și rurale, unele lipsite de infrastructură sanitară adecvată. Credem cu tărie că brașovenii trebuie să aibă la dispoziție mecanisme de prevenție medicală, iar factorul oncologic este unul dintre cele mai prezente în România. Susținem financiar programul pentru a da șansa la analize preventive și – unde va fi cazul – la tratamente moderne și accesibile pacienților prin intervenții timpurii, terapii avansate și un model de îngrijire centrată pe pacient, în parteneriat cu Clubul Regal al Medicilor și Rețeaua de Sănatate Regina Maria.” — Andra Farcaș, Charity Officer Țiriac International Foundation

„Screeningul înseamnă șansa de a descoperi o boală înainte să devină o urgență. Acest proiect este o investiție reală în sănătatea comunității.”

— Cristina Crintea, Clubul Regal al Medicilor

„Promovăm importanța prevenției de mulți ani. Programul #BrașovSănătos duce acest mesaj direct în comunități și elimină barierele financiare și logistice pentru pacienți. Ne dorim ca fiecare brașovean să știe că are acces gratuit la investigații esențiale ușor, rapid și fără costuri.”

— Fady Chreih, CEO Regina Maria

Cine poate participa?

Programul se adresează tuturor persoanelor cu vârsta peste 40 ani, cu domiciliul în județul Brașov. Detalii pe site-ul www.clubulregal.ro/brasov-sanatos

Despre Țiriac International Foundation

Țiriac International Foundation are ca misiune crearea de oportunități durabile în domeniile educației, sportului și sănătății, promovând echitatea și excelența pentru generațiile viitoare. Viziunea fundației este o Românie în care copiii și tinerii, indiferent de mediul din care provin, își pot atinge potențialul, iar școlile și comunitățile devin adevărați catalizatori ai dezvoltării locale.

Printre obiectivele fundației se numără generarea unui impact pozitiv și contribuția la promovarea și îmbunătățirea bunăstării oamenilor și comunităților, cu prioritate în România. Acțiunile și inițiativele desfășurate in domeniul sănătatii vizeaza accesul persoanelor, cu precadere din comunitati vulnerabile, la tratamente medicale specializate si la o infrastructura medicala imbunatatita oferind îngrijire de înaltă calitate celor care anterior aveau acces limitat la astfel de servicii.

Despre Clubul Regal al Medicilor

Clubul Regal al Medicilor este o inițiativă medicală fondată în 2013, la inițiativa a șase chirurgi din rețeaua privată de sănătate Regina Maria, sub înaltul patronaj al Casei Regale a României. Clubul reunește elitele medicale pentru a contribui la susținerea dezvoltării și profesionalismului serviciilor de sănătate din România, facilitând interacțiunea între medici la nivel interdisciplinar.

Clubul organizează congrese naționale, conferințe, workshop-uri și training-uri pentru cadrele medicale și viitoarele cadre medicale, oferă burse de studiu și sprijină specialiștii să descopere noutățile din domeniile în care activează.

Despre Rețeaua de sănătate Regina Maria

Rețeaua privată de sănătate REGINA MARIA este un reper al excelenței medicale în România. Prin cele 22 acreditări internaționale obținute până în prezent, REGINA MARIA se impune ca lider în calitatea serviciilor medicale și confirmă angajamentul său permanent față de siguranța actului medical. Cu acoperire națională, REGINA MARIA are grijă de sănătatea a peste 7,4 milioane de pacienți din toate orașele țării, construind o rețea în jurul principiului One Health – sănătatea integrată într-un ecosistem medical complet pentru oameni și comunități.

