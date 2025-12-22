Program Lidl de Crăciun 2025. Când vor fi deschise magazinele Lidl în perioada sărbătorilor

Magazinele Lidl vor avea un program special în perioada sărbătorilor de iarnă.

Reprezentanții lanțul au anunțat că acesta va începe din 24 decembrie 2025, când magazinele din toată țara au un program mai scurt.

Zilele în care magazinele vor fi închise vor fi 25 și 26 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun, și 1 ianuarie, prima zi a anului 2026.

Program Lidl de Crăciun 2025

Până pe 23 decembrie 2025, magazinele Lidl vor avea program normal, în intervalul 7:00 – 22:00.



Miercuri, 24 decembrie 2025, magazinele Lidl vor fi deschis între 7:00 și 18:00.



Joi și vineri, 25 și 26 decembrie 2025, magazinele vor fi închise.



În perioada 27 – 30 decembrie programul revine la normal, în intervalul orar 7:00 – 22:00.

Program Lidl de Revelion 2026



Miercuri, 31 decembrie, magazinele vor avea din nou program scurt, între 7:00 și 18:00.



Joi, 1 ianuarie 2026, magazinele vor fi închise.



Vineri, 2 ianuarie 2026, magazinele vor avea din nou un program scurt, între 7:00 și 18:00.



Magazinele Lidl revin la programul normal începând cu data de 3 ianuarie 2026.