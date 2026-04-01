Program magazine Kaufland de Paște 2026. Când vor fi închise magazinele Kaufland în perioada pascală

Magazinele Kaufland vor fi închise în prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, în timp ce în 13 aprilie vor avea program doar până la ora 18.00. De asemenea, în perioada Paștelui catolic (5 aprilie) magazinele Kaufland din Sfântu Gheorghe, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sovata și Târgu Secuiesc vor funcționa după un program special.

Kaufland România a anunțat programul de funcționare a magazinelor din întreaga țară, pentru perioada Paștelui.

Program magazine Kaufland de Paștele Catolic și Protestant

În perioada Paștelui catolic, magazinele Kaufland din Sfântu Gheorghe, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sovata și Târgu Secuiesc vor funcționa după un program special, astfel:

Luni, 30.03 – vineri, 03.04: magazinele sunt deschise între 07:00 și 22:00, cu excepția magazinului din Sfântu Gheorghe, care va funcționa până la 23:00.

Sâmbătă, 04.04, în ajunul Paștelui catolic, magazinele vor fi deschise între 07:00 și 18:00.

Duminică, 05.04: toate magazinele menționate anterior vor fi închise.

Luni, 06.04: magazinele vor funcționa între 09:00 și 18:00.

În perioada Paștelui Ortodox, aceste 6 magazine vor avea program normal de funcționare pe 11, 12 și 13 aprilie.

Programul magazinelor Kaufland de Paște 2026

În ceea ce privește Paștele Ortodox, care are loc pe 12 aprilie, magazinele Kaufland România vor funcționa după următorul program:

În perioada 06 – 10 aprilie, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului din incinta Promenada Mall Sibiu, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 21:30 și 23:00, în funcție de locație.

Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Magazinul din Promenada Mall Sibiu se aliniază la programul centrului comercial. Excepție fac magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni, care vor avea program extins până la ora 21:30, respectiv magazinul din Sfântu Gheorghe, până la ora 22:30.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

În a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, magazinele vor avea program scurt, între orele 09:00 și 18:00. Excepție fac locațiile din orașele menționate anterior, care vor funcționa după programul extins. De asemenea, magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 09:00 și 22:00.

