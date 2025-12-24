Ce program au mall-urile din București de sărbători. Unul singur este deschis și de Crăciun

Mall-urile din București au un program special de Crăciun 2025 Foto: Shutterstock

Mall-urile din București au programul diferit de sărbători, respectiv de Crăciun și Revelion. Un singur centru comercial va fi deschis pe 25 decembrie, în timp ce celelalte mall-uri din București vor fi închise.

Pentru Crăciun 2025, mai multe centre comerciale importante din București au anunțat programe speciale. Printre acestea se numără București Mall Vitan, Plaza România, Promenada Mall, Mega Mall, AFI Cotroceni, Veranda Mall și ParkLake.

Cele mai multe dintre ele sunt închise pe 25 decembrie, este însă o excepție. Un mall din București este deschis și de Crăciun. Este vorba despre AFI Palace Cotroceni, care va fi deschis de la ora 14.00 până la ora 22.00, adică va avea un program mai scurt.

Vedeți mai jos care este programul mall-urilor de Sărbători.

Program AFI Palace Cotroceni de Crăciun 2025:

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00

Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 19:00

Joi, 1 ianuarie 2026: 14:00 – 22:00

Program ParkLake Shopping Center de Crăciun 2025

Program 24 și 31 decembrie: Carrefour: 08:00 – 19:00 Magazine: 10:00 – 20:00 Restaurante și cafenele: 10:00 – 20:00 Cinema City: 11:00 – 18:30



Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS

Program București Mall Vitan de Crăciun 2025

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 18:00

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS

Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00

Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 18:00

Program Plaza România de Crăciun 2025

Program 24 și 31 decembrie: 10:00 – 18:00

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS

Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00

Program Băneasa Shopping City de Crăciun 2025

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00;

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS;

Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00;

Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 18:00;

Program Mega Mall de Crăciun 2025

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00;

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS

Pe 26 și 27 decembrie, Carrefour va fi deschis până la 22:00. În perioada 28 – 30 decembrie, va fi deschis până la 23:00.

Program Cinema City Mega Mall de Crăciun 2025

24 decembrie: 09:30 – 16:00;

25 decembrie: 14:00 – 23:00;

31 decembrie: 10:30 – 16:00;

1 ianuarie: 14:00 – 23:00.

Program Promemada Mall de Crăciun 2025

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 18:00;

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS;

Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00;

Program Sun Plaza de Crăciun 2025

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 18:00;

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS;

Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00





Pentru Bebe Tei, din incinta Sun Plaza, programul va fi diferit de sărbători, după cum urmează:

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 16:00;

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS;

Vineri, 26 decembrie: ÎNCHIS;



Program Grand Arena Mall de Crăciun 2025

Miercuri, 24 decembrie: 07:00 – 19:00;

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS;

Vineri și sâmbătă, 26 și 27 decembrie: 07:00 – 22:00.

În perioada 28 – 30 decembrie, programul va fi 07:00 – 23:00.

Program Veranda Mall de Crăciun 2025