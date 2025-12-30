Sari direct la conținut
Program Mega Image de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise magazinele de Revelion

Magazin Mega Image, Foto: mega-image.ro
Mega Image a pregătit un program special de Anul Nou pentru magazine. Singura zi când magazinele vor fi închise este 1 ianuarie.

Program Mega Image Revelion 2026

Până marți, 30 decembrie 2025, unitățile vor funcționa după programul normal, între 07:00 și 22:00. În Ajunul Anului Nou, miercuri, 31 decembrie, magazinele vor fi deschise între 07:00 și 19:00.

Joi, 1 ianuarie 2026, magazinele Mega Image vor fi închise.

  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00
  • 1 ianuarie 2026: INCHIS
  • 2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00
  • 3 ianuarie 2026:  program normal

Excepții

Magazin26 Decembrie2 Ianuarie
MI Jolie Ville12:00-22:0012:00-22:00
MI PrecizieiInchisInchis
MI Mihai Viteazu PHInchisInchis
MI Mercur MallInchisInchis
MI CarpatiInchisInchis
MI MOLDOVA CENTERInchisInchis
MI EMILE ZOLAInchisInchis
MI EROILOR CJInchisInchis
MI RECORD PARKInchisInchis
Magazin24 Decembrie31 Decembrie
MI Ion Mihalache08:00-21:0008:00-19:00
MI Charles de Gaulle08:00-21:0008:00-19:00
MI Dorobanti08:00-21:0008:00-19:00
MI Campus07:00-14:0007:00-14:00
MI Sema Parc07:00-14:0007:00-14:00

Program livrare comenzi online:

Livrare rapidă:

Zile de livrare Program
23 decembrieProgram normal de livrare
24 decembrie08:30 – 16:00
25 decembrieServiciu de livrare indisponibil
26 decembrie10:00 – 18:00
27 – 30 decembrieProgram normal de livrare
31 decembrie08:30 – 16:00
1 ianuarieServiciu de livrare indisponibil
2 ianuarie10:00 – 18:00

Livrare în aceeași zi:

Zile de livrare Program
23 decembrieProgram normal de livrare
24 decembrie08:00 – 16:00
25 decembrieServiciu de livrare indisponibil
26 decembrie10:00 – 18:00
27 – 30 decembrieProgram normal de livrare
31 decembrie08:00 – 16:00
1 ianuarieServiciu de livrare indisponibil
2 ianuarie10:00 – 18:00

Livrare zilele următoare:

Zile de livrare Program
23 decembrieProgram normal de livrare
24 decembrie09:00 – 15:00
25 decembrieServiciu de livrare indisponibil
26 decembrieServiciu de livrare indisponibil
27 – 30 decembrieProgram normal de livrare
31 decembrie09:00 – 15:00
1 ianuarieServiciu de livrare indisponibil
2 ianuarieServiciu de livrare indisponibil

