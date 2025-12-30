Program Mega Image de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise magazinele de Revelion

Mega Image a pregătit un program special de Anul Nou pentru magazine. Singura zi când magazinele vor fi închise este 1 ianuarie.

Program Mega Image Revelion 2026

Până marți, 30 decembrie 2025, unitățile vor funcționa după programul normal, între 07:00 și 22:00. În Ajunul Anului Nou, miercuri, 31 decembrie, magazinele vor fi deschise între 07:00 și 19:00.

Joi, 1 ianuarie 2026, magazinele Mega Image vor fi închise.

31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00

1 ianuarie 2026: INCHIS

2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00

3 ianuarie 2026: program normal

Excepții

Magazin 26 Decembrie 2 Ianuarie MI Jolie Ville 12:00-22:00 12:00-22:00 MI Preciziei Inchis Inchis MI Mihai Viteazu PH Inchis Inchis MI Mercur Mall Inchis Inchis MI Carpati Inchis Inchis MI MOLDOVA CENTER Inchis Inchis MI EMILE ZOLA Inchis Inchis MI EROILOR CJ Inchis Inchis MI RECORD PARK Inchis Inchis

Magazin 24 Decembrie 31 Decembrie MI Ion Mihalache 08:00-21:00 08:00-19:00 MI Charles de Gaulle 08:00-21:00 08:00-19:00 MI Dorobanti 08:00-21:00 08:00-19:00 MI Campus 07:00-14:00 07:00-14:00 MI Sema Parc 07:00-14:00 07:00-14:00

Program livrare comenzi online:

Livrare rapidă:

Zile de livrare Program 23 decembrie Program normal de livrare 24 decembrie 08:30 – 16:00 25 decembrie Serviciu de livrare indisponibil 26 decembrie 10:00 – 18:00 27 – 30 decembrie Program normal de livrare 31 decembrie 08:30 – 16:00 1 ianuarie Serviciu de livrare indisponibil 2 ianuarie 10:00 – 18:00

Livrare în aceeași zi:

Zile de livrare Program 23 decembrie Program normal de livrare 24 decembrie 08:00 – 16:00 25 decembrie Serviciu de livrare indisponibil 26 decembrie 10:00 – 18:00 27 – 30 decembrie Program normal de livrare 31 decembrie 08:00 – 16:00 1 ianuarie Serviciu de livrare indisponibil 2 ianuarie 10:00 – 18:00

Livrare zilele următoare: