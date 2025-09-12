Program pilot de învățare a limbii române în sistemul public de învățământ din Franța. Unde va fi implementat

Româna va deveni limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar francez, printr-un program-pilot care va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton, din localitatea Blanc-Mesnil, la nord-est de Paris. Programul-pilot se va desfăşura pe parcursul mai multor ani şi are ca obiective creşterea graduală a numărului de elevi şi structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului şcolar francez, până la nivelul clasei a XII-a.

Într-o postare pe Facebook, Ambasada României în Franţa anunță că Ministerul Educaţiei Naţionale, Învăţământului superior şi Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program-pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar.

„Mulţumim tuturor celor implicaţi în reuşita acestui proiect! Mulţumiri deosebite conducerii Collège Aimé et Eugenie Cotton, domnului profesor Alexandru Mardale, elevilor şi părinţilor acestora, autorităţilor franceze centrale şi celor de la nivel local”, se menţionează în postare.