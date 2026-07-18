Programul anunțat de Ilie Bolojan ca interimar la Energie: Este vorba de 800.000 de contoare

Premierul demis Ilie Bolojan, care este și ministru interimar la Energie, a anunțat că a aprobat un program de 100 de milioane de euro ce prevede instalarea a 800.000 de contoare inteligente de energie electrică.

Bolojan a spus, într-o postare pe Facebook, că a semnat două ordine pentru reducerea facturilor la energie, printre care un ghid în vederea instalării de contoare inteligente, cu bani din Fondul pentru Modernizare.

Este vorba de un apel necompetitiv pentru patru operatori de distribuție concesionari: Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România, Distribuție Oltenia. Fiecare va avea alocat un buget de maximum 25 milioane de euro.

„Efect: facturare pe baza consumului real, reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea, instalarea a peste 800.000 de contoare”, a spus premierul interimar.

Potrivit lui Ilie Bolojan, termenul de finalizare al acestui program este de 31 decembrie 2029.

De asemenea, el a spus că a semnat și un al doilea ordin, privind stocarea de energie, cu o alocare de 150 milioane euro din Fondul pentru Modernizare.

Obiectul este „o rețea mai stabilă și prețuri temperate în orele de seară”.

Potrivit lui Bolojan sunt vizate parcuri noi de baterii de minimum 2.174 MWh prin licitație competitivă pentru a se obține cel mai mic cost per MWh.

Plafoanele sunt de 69.000 euro/MWh și maximum 15 milioane euro per companie, iar termenul de finalizare estimat este 31 decembrie 2030.

„Noua alocare de 250 de milioane euro, sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, va susține optimizarea consumului de energie, astfel încât costul facturii la energie să se reducă în perioada următoare”, a mai spus Bolojan.