Programul magazinelor Auchan de Paște 2026
Retailerul Auchan a anunțat programul de funcționare a magazinelor sale în perioada Paștelui.
Sâmbătă, 11 aprilie, magazinele Auchan vor fi deschise până la ora 18.00, iar în prima zi de Paște, 12 aprilie, vor fi închise.
Program magazine Auchan de Paște 2026
- 10 aprilie: magazinele Auchan vor fi deschise până la ora 23.00. Excepție vor face magazinele din Atac Galați, Atac Ploiești și Atac Timișoara Calea Sagului, care se vor închide la ora 22:00.
- 11 aprilie: magazinele se vor închide la ora 18:00. Excepție face magazinul Auchan din AFI Cotroceni din București, care va fi deschis până la ora 20.00.
- 12 aprilie: singurul magazin deschis va fi în AFI Cotroceni, în intervalul 14:00-22:00.
- 13 aprilie: majoritatea magazinelor Auchan se vor deschide la ora 10:00. Excepție face magazinul din Atac Sibiu, care se va deschide de la ora 08.00.
- 14 aprilie: revenire la program normal.