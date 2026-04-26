Programul „Noua Casă” va continua şi în acest an. Care este plafonul de garantare propus

Programul „Noua Casă” va continua şi în acest an, cu un plafon de garantare în valoare de 500 milioane lei, în condiţiile unei creşteri constante a cererii pentru locuinţe, corelate cu o ofertă limitată, se arată într-un proiect de act normativ.

„Pentru anul 2026, se propune continuarea Programului „Noua Casă” cu un plafon de garantare în valoare de 500 milioane lei, având în vedere contextul actual al pieţei imobiliare. Creşterea constantă a cererii pentru locuinţe, corelată cu o ofertă limitată, face accesul la proprietăţi dificil pentru o parte semnificativă a populaţiei, în special pentru persoanele care întâmpină constrângeri în îndeplinirea condiţiilor standard de creditare. În plus, condiţiile favorabile de finanţare, inclusiv disponibilitatea produselor cu dobândă fixă şi dinamica ascendentă a refinanţărilor, susţin necesitatea menţinerii acestui program, în scopul asigurării stabilităţii pieţei, prevenirii dezechilibrelor şi sprijinirii dezvoltării durabile a sectorului imobiliar”, se arată în documentul publicat de Ministerul Finanţelor și consultat de agenția Agerpres.

Prin Legea nr. 42/2026 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2026, a fost aprobat plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern prin Ministerul Finanţelor şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale în sumă de 25 miliarde de lei.

Potrivit MF, propunerea de alocare a unui plafon total de 500 milioane de lei pentru acest an se bazează în principal pe tendinţele de relativă stabilitate a pieţei imobiliare şi a creditelor ipotecare previzionate pentru anul 2026, precum şi a cererii potenţialilor beneficiari.

Nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ citează o analiză realizată de Imobiliare.ro Finance pe baza împrumuturilor intermediate în trimestrul al III- lea 2025 de către cei peste 250 de brokeri activi în cadrul reţelei. Astfel, locuitorii din oraşul Cluj – Napoca au luat cele mai mari credite ipotecare pentru realizarea achiziţiilor imobiliare, ei fiind, totodată, cumpărătorii care plătesc cele mai consistente sume de bani pentru a deveni proprietari. În medie, împrumuturile obţinute prin intermediul brokerilor din reţeaua Imobiliare.ro Finance au avut valoarea de 462.179 lei. Rata medie achitată de aceştia a ajuns să fie de 2.538 de lei pe lună, în scădere cu aproximativ 7% faţă de cea înregistrată în trimestrul III 2024.

Locul al doilea în top este ocupat de oraşul Iaşi. În cazul acestora, valoarea media a creditelor ipotecare noi a ajuns la 435.405 lei, iar rata medie la 2.402 lei, în scădere cu 8% a ratei comparativ cu intervalul similar al anului 2024.

În Bucureşti, valoarea medie a unui împrumut accesat pentru cumpărarea unei locuinţe a fost, în intervalul iulie-septembrie 2025, de 432.395 lei. Bucureştenii au plătit rate medii de 2.366 lei, cu aproape 6% mai mici decât în anul 2024.

Pe locul al patrulea în clasament s-au poziţionat locuitorii din oraşul Constanţa, având în vedere faptul că aceştia au obţinut credite cu o valoare medie de 422.621 lei pentru a face achiziţii imobiliare. Pe plan local rata medie aferentă creditelor ipotecare noi a fost de 2.326 lei, în scădere cu aproape 7% faţă de cea înregistrată în trimestrul al III-lea 2024.

Timişoara urmează în clasament cu un credit ipotecar mediu de 383.245 lei. În acest caz, ratele au scăzut de la 2.288 lei, în perioada iulie- septembrie 2024, la 2.121 lei în acelaşi interval al anului în curs, respectiv cu circa 7%.

În Braşov cumpărătorii care au apelat la finanţare pentru a finaliza tranzacţii imobiliare au accesat prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance credite cu o valoare medie de 378.125 lei. Rata medie plătită de aceştia a fost de 2.069 de lei, cu aproape 8% mai mic faţă de cea achitată de persoanele care au luat un credit ipotecar în trimestrul al III-lea 2024.

Această evoluţie reflectă un acces mai uşor şi mai avantajos la finanţare imobiliară în principalele oraşe din România, ceea ce poate stimula piaţa imobiliară şi facilita accesul la proprietate pentru un număr tot mai mare de persoane, explică documentul citat.

„În contextul tensionat al pieţei imobiliare din trimestrul IV 2025 – trimestrul I 2026, caracterizat de scăderea ofertei cu aproximativ 18%, creşteri ale preţurilor de peste 15%, presiuni fiscale semnificative (majorarea TVA la 21%, creşterea impozitelor pe proprietate şi a taxării chiriilor) şi absenţa unei relaxări a condiţiilor de finanţare, Programul „Noua Casă” devine un instrument indispensabil pentru susţinerea accesului populaţiei la achiziţia unei locuinţe, oferind condiţii de finanţare avantajoase şi predictibile într-un context de piaţă restrictiv”, subliniază proiectul.

Programul „Noua casă” este continuatorul programului guvernamental „Prima casă” iar de la lansarea noului program, în anul 2009, până la finele lunii februarie 2026, au fost acordate 334.304 garanţii şi promisiuni de garantare, în valoare totală de 31,72 miliarde lei.