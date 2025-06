Programul Rabla se lansează mai târziu ca niciodată și e mai complicat: Riști să pierzi banii dacă nu respecți exact fiecare pas / Nu mai pot fi cumpărate mașini diesel

Programul Rabla 2025 se lansează mai târziu ca niciodată și vine cu mai multe schimbări care-l fac mai complicat de accesat pentru cei interesați să aplice. „Mulți oameni s-ar putea speria când vor vedea toate etapele”, spune șeful Asociației Producătorilor de Automobile.

Rabla 2025 este diferit față de anii trecuți prin faptul că sunt mai multe termene de respectat și riști să pierzi finanțarea dacă nu respecți minuțios fiecare etapă. Poți pierde finanțarea și dacă mașina nouă nu ajunge în termenul legal la dealer.

În Europa mașina electrică este „pe val”, însă în România, în lipsa unui program Rabla, înmatriculările s-au prăbușit. În aprilie, mașinile full-electrice au avut o cotă de 15% în Europa și de numai 2,2% în România.

Programul Rabla 2025: nu se mai pot cumpăra mașini diesel

Programul Rabla a fost esențial pentru piața mașinilor noi din România în ultimii 20 de ani. Dacia era marca ce vindea cel mai mult și, în mod obișnuit se vindeau anual peste 30.000 de mașini noi din toate mărcile prin program. În 2010 a fost recordul, peste 60.000 de mașini noi vândute prin program.

Marea schimbare din ultimii ani este că Programul Rabla a devenit mai important pentru mașinile electrice și pentru hibride, iar din 2025 nu se mai pot cumpăra mașini diesel.

Marea majoritate a mașinilor full-electrice cumpărate în România sunt achiziționate prin Rabla, iar cele mai ieftine modele pornesc de la 10-12.000 de euro (incluzând ecotichetul de 7.400 de euro).

Niciodată Rabla nu a început așa de târziu

În fiecare an, înainte de începerea programului, în piața auto apare un sentiment de așteptare, fiindcă mulți oameni își amână achizițiile până când începe programul. Asta înseamna că în lunile de dinainte de lansarea programului vânzările auto sunt foarte slabe.

Niciodată Programul Rabla Auto nu a început așa de târziu cum se va întâmpla în 2025, când pornirea este pe 19 iunie pentru persoane fizice. Cel mai repede a început Rabla în februarie, cel mai adesea pornea în martie sau aprilie, iar recordul anterior de întârziere era data de 14 iunie (în anul 2016).

L-am întrebat pe Dan Vardie, șeful Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), de ce programul a început așa de greu și dacă au contat și alegerile. Răspunsul a fost că alegerile prezidențiale „au introdus un nou nivel de întârziere”, dar sunt și alte motive.

Există și un aspect tehnic despre care au vorbit reprezentanții APIA într-o discuție cu presa: oficialii de la Administrația Fondului pentru Mediu au ales să lanseze programul în mai multe etape, în funcție de categorie (tractoare, UAT-uri, persoane juridice, persoane fizice) ca formulă de testare a platformei informatice.

Rable, Foto: Marko583, Dreamstime.com

„Mulți oameni s-ar putea speria când vor vedea toate etapele”

Reamintim că pe 12 mai, la „Rabla pentru tractoare”, aplicația AFM s-a blocat în primele minute, din cauza numărului mare de oameni care doreau să se înscrie. Marea întrebare este dacă platforma se va mai bloca și pe 19 iunie, când vor intra mult mai mulți useri pe platformă.

„19 iunie înseamnă jumătate de an pierdut și oamenii sunt sceptici din cauza acestor temporizări și s-a perturbat toată piața”, spune Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

„Sperăm că va începe în 19 iunie, asta este promisiunea. Apoi mai rămâne jumătate de an, însă cât să se vândă în jumătate de an? Se poate vinde cât într-un an întreg? Puțin probabil! Mulți oameni s-ar putea speria când vor vedea toate etapele”, spune Vardie.

Șeful APIA adaugă că era bine dacă se mai putea, precum în trecut, să lași documentele la dealerul auto și să se ocupe apoi el de tot.

Aveți grijă ce semnați și mergeți doar la dealeri autorizați

Președintele APIA spune că cei care vor să aplice la programul Rabla trebuie să fie atenți la faptul că există mai multe termene ce trebuie respectate.

„Sunt o serie de termene, de momente în care trebuie să faci ceva. Nu ai făcut? Ieși din program, iar timpul curge nemilos”, spune el.

Cei care se înscriu în program trebuie să vină cu certificate, inclusiv de la ANAF și de la taxe locale, certificate care au o anumită valabilitate. Ca să beneficiezi de programul Rabla trebuie să predai o mașină de cel puțin opt ani vechime la casat, mașină pe care dacă nu o ai, trebuie să o cumperi de undeva (și să dovedești că ai toate drepturile să duci acea mașină la casare).

„APIA atrage atenția asupra acestei etape. Sunt tribunalele pline de procese între oameni de bună credință care au semnat niște hârtii și proprietarii de rea credință care au vândut aceeași mașină de mai multe ori”, avertizează președintele APIA, care spune că oamenii trebuie să aibă mare grijă la ce semnează și să se asigure că fiecare etapă s-a derulat cu bine.

O altă recomandare este ca oamenii să se ducă la dealerii autorizați pentru a vedea exact ce mașini pot fi achiziționate, ce mașini sunt pe stoc.

„Dacă nu faci așa intri în criză de timp și apoi cumperi doar ce mai găsești. Recomandăm oamenilor să vadă mai întâi ce mașină își doresc (…) Este important să întrebați în cât timp este disponibilă mașina dorită, fiindcă este un aspect esențial”, explică Dan Vardie.

De ce este important? Fiindcă un om care a trecut de toate etapele și a ajuns în cea finală, de achiziționare a mașinii noi, are la dispoziție 90 de zile, așa că nu va putea aștepta mai multe luni să-și ia mașina.

Cele șapte etape în Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice

Crearea contului și înscrierea pe site-ul AFM Completarea dosarului cu datele mașinii uzate Selectarea producătorului validat Verificarea dosarului Casarea și radierea autovehiculului uzat Verificare casare și radiere Achiziția și facturarea vehiculului nou

Câteva sfaturi cheie pentru Rabla 2025

APIA pune la dispoziția celor care vor să se înscrie în Programul Rabla 2025 o serie scurtă de sfaturi practice de urmat:

Respectați toate termenele din platforma AFM:

Încărcarea documentelor, alegerea producătorului, casarea și facturarea au termene clare. Nerespectarea acestora duce automat la pierderea finanțării.

Verificați eligibilitatea autovehiculului uzat:

Asigurați-vă că vehiculul îndeplinește condițiile minime: este înmatriculat în România de cel puțin 8 ani și are toate componentele esențiale (motor, caroserie etc.).

Contactați producătorul validat înainte de selecție:

Este recomandat să discutați cu producătorul ales pentru a verifica disponibilitatea modelului dorit, condițiile de livrare și posibilitatea de emitere a facturii în termenele legale.

Radiați autovehiculul personal sau prin reprezentant cu procură notarială:

Radierea din circulație trebuie făcută de titularul vehiculului la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din raza județului unde aveți domiciliul. Dacă nu vă puteți prezenta personal, este necesară o procură notarială.

Nu înstrăinați vehiculul achiziționat timp de 18 luni:

Autovehiculul nou nu poate fi vândut, transferat sau închiriat timp de 18 luni de la achiziție sau pe durata leasingului.

Mașinile electrice au în România cotă de piață net mai mică decât în Vest

Mașina electrică este direcția în care se duce UE. Din anul 2035 la nivelul Uniunii se vor putea vinde numai mașini noi full-electrice (și posibil vehicule cu combustibili ecologici).

În luna aprilie, mașinile full-electrice aveau în UE o cotă de 15% din piața auto a mașinilor noi, în timp ce în România ponderea electricelor era de numai 2,2%.

Conform statisticilor ACEA (Asociația Europeană a Constructorilor de Automobile), înmatriculările de autoturisme full electrice au avut o creștere de 28% în primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2024.

S-au înmatriculat 759.000 de mașini electrice, față de 592.000 în 2024. România a contribuit cu mai puțin de 2.500 de unități, ceea ce înseamnă sub 0,4% din total.

În Germania s-au înmatriculat de peste 60 de ori mai multe mașini full-electrice decât în România.

Top cinci țări europene după numărul de mașini full-electrice înmatriculate în primele patru luni din 2025 și evoluția față de 2024 (date ACEA)

Germania 158.503 (+42%)

Marea Britanie 144.479 (+35%)

Franța 100.061 (-4%)

Belgia 52.841 +31%)

Olanda 41.635 (+6%)

România 2.379 (-42%)

Rabla 2025 în câteva statistici-cheie