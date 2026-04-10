Programul STB și Metrorex de Paști 2026. Cum va funcționa transportul public în noaptea de Înviere

Societatea de Transport București (STB) și Metrorex au anunțat programul după care vor circula mijloacele de transport în comune în perioada sărbătorilor pascale.

Potrivit unul comunicat al STB, vineri și luni, a doua zi de Paști, autobuzele, tramvaiele și troleibuzele vor circula potrivit programului specific unei zile de duminică, numărul vehiculelor fiind mai redus decât în zilele lucrătoare.

Sâmbătă și duminică se va circula după programul specific acestor zile ale săptămânii.

„În noaptea de Înviere (11/12.04.2026), STB SA va menține în circulație linia de tramvaie 41, până în jurul orei 03:00, la intervale de succedare de 20 de minute. Totodată, călătorii vor avea la dispoziție și cele 25 de linii de noapte”, a precizat STB.

Programul de funcționare al metroului

Metrorex a transmis încă de miercuri programul pentru zilele de Paști. În perioada 10 – 13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale.

„În noaptea de Înviere, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute”, precizează Metrorex.

Accesul în metrou cu foc deschis (lumânări aprinse, candele aprinse, etc) este strict interzis pentru evitarea oricăror evenimente nedorite, au mai transmis reprezentanții companiei.