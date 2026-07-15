Progresele făcute de România împotriva dezinformării „nu sunt grozave”, spune Nicușor Dan. „Cei de la CNA au venit cu niște propuneri”

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că statul român are „mult, mult de recuperat” în materie de măsuri pentru Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că statul român are „mult, mult de recuperat” în materie de măsuri pentru combaterea dezinfomării în mediul online și că, având în vedere alegerile din 2028, în vara anului 2027 vor trebui adoptate legi care „să prevină pe cât posibil distorsionarea mesajelor din spațiul public”.

El a menționat două linii de acțiune, audiovizualul și rețelele sociale.

„Cei de la CNA au venit către noi cu niște propuneri de modificare a legii, astfel încât, de exemplu, liniile mari sunt două, raza de acoperire a CNA să fie ceva mai mare și sancțiunile să fie proporționale cu valoarea banilor azi, și nu când a fost făcută legea. Deci asta este partea de audiovizual”, a declarat Nicușor Dan, miercuri, după ce a participat la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est de la Kiev.

Șeful statului a atras atenția că „pe partea de rețele sociale avem mult, mult de recuperat”.

„Avem cele două normative europene DSA (Legea serviciilor digitale, n.r.) și TTPA (Regulamentul privind transparența și publicitatea politică, n.r.), cu care suntem departe de implementare. Este ceva ce ne preocupă. E un fenomen pe care eu, personal, vreau să îl înțeleg în detaliu, dar progresele pe care le-am făcut nu sunt grozave”, a adăugat președintele Dan.

Mesaj către autorități și mass-media

Președintele Nicușor Dan consideră că „e absolută nevoie” de o comunicare mai bună din partea autorităților publice.

„De foarte, foarte multe ori autoritățile nu reușesc să dea răspunsul în timp real și, dacă rămâne o plajă de incertitudine de șase ore, de 12 ore, ea este umplută cu fel de fel de supoziții. Aici, fără să iau vina de pe autoritățile publice, cred că și media trebuie să facă foarte bine distincția între opinie și conținut (…). Din păcate, pare că preocuparea noastră este pe a interpreta înainte de a avea faptele bine așezate”, a mai declarat Nicușor Dan.