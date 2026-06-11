Proiect abandonat din nordul Bucureștiului, transformat într-un aparthotel de mari dimensiuni

Antreprenorii Nicolae Gavra și Sorin Suru, proprietarii constructorului Timcon din Timișoara, pregătesc transformarea unei vechi clădiri de birouri nefinalizate din zona Pădurii Băneasa într-un aparthotel cu 321 de camere, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Nicolae Gavra și Sorin Suru au cumpărat la licitație prin intermediul firmei Imobpractic, pe care o împart în mod egal, o clădire de birouri nefinalizată de pe Bulevardul București-Ploiești nr. 147.

Clădirea cu 6 etaje este formată din 4 corpuri și a fost dezvoltată de o companie a omului de afaceri Dan Tatoiu în perioada 2009-2010. Dezvoltatorul a intrat în insolvență în 2012 cu datorii de circa 207 milioane lei. Imobpractic a cumpărat terenul și clădirea la licitație și a intrat la masa credală cu o creanță acceptată de 28,2 milioane lei.

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