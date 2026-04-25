Proiect de lege pentru reglementarea culoarului de salvare în trafic. Ce obligaţie clară pentru șoferi va fi introdusă în Codul rutier

Deputaţii USR au depus în Parlament un proiect de lege care stabileşte clar ce trebuie să facă şoferii în condiţii de ambuteiaj sau trafic intens, astfel încât să uşureze trecerea maşinilor de urgenţă – ambulanţe, autovehicule de pompieri ori de poliţie.

„Forma actuală a Codului rutier nu stabileşte clar ce trebuie să facă şoferii în condiţii de ambuteiaj sau trafic intens astfel încât să uşureze trecerea maşinilor de urgenţă – ambulanţe, autovehicule de pompieri ori de poliţie. Deputaţii USR Dumitru Văduva şi Ovidiu Paraschivescu au depus un proiect pentru clarificarea legislaţiei şi pentru alinierea la prevederile europene, în condiţiile în care orice întârziere a echipajelor de urgenţă poate costa vieţi”, se arată într-un comunicat de presă transmis sâmbătă de USR și citat de agenția Agerpres.

Deputatul USR, Dumitru Văduva, a declarat că mulţi şoferi ţin deja cont de această practică, dar lipsa unui temei legal creează confuzie şi întârzieri.

„Proiectul elimină ambiguitatea şi stabileşte reguli clare pentru toţi participanţii la trafic, precum şi sancţiuni pentru nerespectarea lor. Scopul este simplu: intervenţii mai rapide ale echipajelor de urgenţă şi, implicit, şanse mai mari de salvare. Prin modificările propuse de noi, România îşi aliniază legislaţia la standardele europene şi transformă o practică deja existentă într-o obligaţie care salvează vieţi”, a spus acesta.

Deputatul USR, Ovidiu Paraschivescu, a menţionat că „în spatele fiecărei sirene care răsună în trafic se află o cursă contracronometru, iar câteva secunde pot însemna diferenţa dintre o inimă care reîncepe să bată şi o tragedie”.

Iniţiatorii acestui proiect afirmă că regulile prevăzute acum în Codul rutier în cazul apropierii şi trecerii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară şi cu mijloace de avertizare luminoasă şi sonoră în funcţiune pot fi aplicate doar pe drumuri publice fără trafic intens sau ambuteiaje. Pentru trafic intens şi ambuteiaje, aşa cum se întâmplă în special în oraşe, nu sunt prevăzute însă reguli clare pentru conducătorii auto.

„Proiectul de lege vine să corecteze această situaţie, introducând în Codul rutier, ca obligaţie, ceea ce mulţi şoferi fac acum din proprie iniţiativă: în cazul drumurilor cu o singură bandă de circulaţie pe sens: şoferii trebuie să se tragă cât mai pe dreapta şi să lase loc în stânga, în cazul drumurilor cu două sau mai multe benzi: şoferii de pe banda de lângă axul drumului trebuie să se tragă cât mai în stânga, iar toţi ceilalţi spre dreapta. Nerespectarea obligaţiei privind formarea culoarului de salvare va constitui contravenţie, la fel circulaţia printr-un astfel de culoar de către şoferii care nu au dreptul”, se mai arată în comunicatul USR.