Proiectul autostrăzii peste munți Brașov – Bacău: Primăria din Prejmer are obiecţii faţă de traseul A13

Reprezentanţii Primăriei Prejmer au ridicat, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu conducerea CNIR şi cea a Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, obiecţii cu privire la traseul Autostrăzii Braşov-Bacău, invocând existenţa unor investiţii în dezvoltare în zona traversată de viitoarea autostradă.

Potrivit unui comunicat al CJ Braşov, citat de Agerpres, întâlnirea a avut loc în contextul în care, în data de 13 octombrie, a fost depusă documentaţia vizând eliberarea Certificatului de Urbanism, pentru care, în prealabil, este necesar avizul pozitiv al primarilor localităţilor pe teritoriul cărora a fost configurat traseul autostrăzii.

Astfel, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), care are în implementare contractul de servicii privind finalizarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Braşov – Bacău, a convocat o întâlnire în care reprezentanţii proiectantului au prezentat proiectul primăriilor celor şapte localităţi braşovene pe teritoriul cărora au urma să treacă autostrada.

„Oficialii CNIR şi proiectanţii urmează să integreze planurile urbanistice zonale ale acestor obiective (din Prejmer – n.r.) în proiectul actual al autostrăzii, astfel încât viitorul drum de mare viteză să răspundă pe deplin necesităţilor din comunităţile locale pe teritoriul cărora se va realiza”, se arată în comunicatul citat.

Totodată, preşedintele CJ Braşov transmite că instituţia se va asigura că beneficiile acestui proiect „vor depăşi eventualele dezavantaje pentru localităţile străbătute” de autostradă.

„La nivelul Consiliului Judeţean, vrem să ne asigurăm că documentaţiile proiectului au fost analizate sub toate aspectele de factorii locali implicaţi, în aşa fel încât impactul obiectivului să fie corect evaluat şi beneficiile sale să depăşească eventualele dezavantaje pentru localităţile străbătute”, a afirmat, conform comunicatului, preşedintele CJ Braşov, Adrian-Ioan Veştea.