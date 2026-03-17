Proiectul avioanelor de vânătoare de generația a 6-a ale Europei, aproape „mort” în prezent, pe masa discuțiilor dintre Merz și Macron

Liderii Franței și Germaniei vor discuta miercuri, în marja summitului Uniunii Europene, despre programul european al avioanelor de vânătoare FCAS, intrat în impas, au declarat trei persoane familiarizate cu acest subiect pentru agenția de presă Reuters.

Planurile de a dezvolta un sistem futurist de luptă aeriană, împreună cu Spania, atârnă de un fir de ață pe fondul unei dispute publice privind controlul între compania franceză Dassault Aviation și Airbus, care reprezintă Germania și Spania în cadrul proiectului de 100 de miliarde de euro.

Biroul de presă al președintelui francez a confirmat că Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz se vor întâlni miercuri seară, înaintea summitului din 19-20 martie, dar a refuzat să precizeze dacă vor discuta despre FCAS. O sursă din cadrul guvernului german a spus că programul avioanelor de luptă FCAS se numără printre subiectele care vor fi discutate.

Macron a lansat proiectul împreună cu Angela Merkel, pe atunci cancelarul Germaniei, în 2017, Spania alăturându-se ulterior.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, s-a declarat optimist că Berlinul și Parisul vor continua să colaboreze pe toate temele europene importante, inclusiv securitatea. Asociația germană a industriei aerospațiale BDLI a solicitat „un avion de vânătoare sub conducerea Germaniei, ca parte a restructurării FCAS”.

Planurile actuale prevăd o flotă conectată digital, de avioane de vânătoare cu echipaj și de drone de luptă, care să înlocuiască modelele Dassault Rafale și Eurofighter, cel din urmă dezvoltat de Airbus, începând din 2040. Producătorii s-au certat cu privire la următoarea fază, care implică un demonstrator de zbor.

Dassault insistă pentru un control mai clar asupra părții centrale a proiectului, inclusiv alegerea furnizorilor, oferind în același timp aceeași libertate de acțiune companiei Airbus în ceea ce privește părțile în care aceasta deține deja, nominal, conducerea. Airbus spune că acordurile existente, care prevăd egalitatea între parteneri, ar trebui menținute.

Conflict între companii

Relațiile dintre cele două grupuri s-au deteriorat până la punctul în care puțini dintre cei implicați în proiect mai cred că acesta va continua, dar orice decizie finală trebuie luată de liderii naționali, Macron fiind perceput pe scară largă ca opunându-se apelurilor industriei germane de a opri lucrările.

Vorbind în timpul unei vizite la New Delhi luna trecută, Macron a respins perspectiva ca disputele industriale să umbrească deciziile guvernamentale privind dezvoltarea armelor strategice.

„Au existat tensiuni între companii; așa este viața în afaceri și în organizații. Dar ar trebui ca acestea să determine strategia statelor? Răspunsul este nu”, a declarat liderul francez, într-o conferință de presă.

Eșecul proiectului franco-germano-spaniol, cunoscut și sub numele de Future Combat Air System (FCAS), care vizează construirea avioanelor de vânătoare de generația a șasea ale Europei, va declanșa probabil o reorganizare a alianțelor în industria de apărare fragmentată a Europei.

Până în prezent, Germania a cooperat în domeniul dezvoltării avioanelor de vânătoare moderne cu Marea Britanie, care de data aceasta este implicată în proiectul concurent de avioane de vânătoare GCAP, alături de Japonia și Italia.

Suedia, care produce avionul independent Saab Gripen, își analizează propriul viitor pe piața avioanelor de vânătoare și este, de asemenea, considerată un potențial partener pentru Airbus în cazul în care FCAS se va prăbuși.

Avertismentul șefului Dassault

La începutul lunii martie, directorul producătorului francez de avioane de luptă Dassault Aviation a afirmat că a luat act de ceea ce el a descris drept refuzul Airbus de a colabora cu compania la un avion de vânătoare de nouă generație și că proiectul FCAS este „mort”, dacă această poziție nu se schimbă, a relatat Reuters la acel moment.

„Airbus nu vrea să lucreze cu Dassault, punct. Am luat act”, a declarat Eric Trappier, CEO-ul Dassault, într-o conferință de presă pe care a susținut-o pentru a prezenta ultimele rezultate financiare ale companiei.

Airbus a refuzat să comenteze.

Întrebat în repetate rânduri despre soarta proiectului-fanion franco-german, Trappier a apărat, într-o conferință de presă, experiența Franței în construirea de avioane de luptă de înaltă performanță, precum Dassault Rafale, și a acuzat Airbus că își dorește un parteneriat greoi de tip Eurofighter Typhoon.

„Am spus încă de la început că îmi doresc o conducere clară, nu doar pe hârtie”, a declarat Trappier, referindu-se la componenta avionului de luptă cu pilot.