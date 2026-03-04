Avionul de vânătoare european de generația a cincea este „mort” în momentul de față, avertizează șeful Dassault

Directorul producătorului francez de avioane de luptă Dassault Aviation a declarat că a luat act de ceea ce el a descris drept refuzul Airbus de a colabora cu compania la un avion de vânătoare de nouă generație și că proiectul FCAS ( Future Combat Air System) este „mort”, dacă această poziție nu se schimbă, relatează Reuters.

Planurile pentru următoarea fază a programului în valoare de 100 de miliarde de euro între Franța, reprezentată de Dassault, și Germania și Spania, reprezentate de Airbus, erau considerate încă de anul trecut ca fiind aproape de colaps, pe fondul escaladării conflictului dintre cele două grupuri aerospațiale.

„Airbus nu vrea să lucreze cu Dassault, punct. Am luat act”, a declarat Eric Trappier, CEO-ul Dassault, într-o conferință de presă pe care a susținut-o pentru a prezenta ultimele rezultate financiare ale companiei.

Airbus a refuzat să comenteze.

Companiile europene se ceartă pe conducerea proiectului avionului de luptă

Disputa vizează conducerea componentei principale a proiectului – avionul de vânătoare – ce urmărește construirea unei flotile interconectate de aeronave cu pilot și drone înarmate, operate sub un „nor” (cloud) comun de conectivitate.

Trappier a spus că a propus modificări ale regulilor pentru faza demonstratorului de zbor, care ar clarifica rolul de lider al Dassault asupra avionului de vânătoare propriu-zis, inclusiv în ceea ce privește furnizorii, oferind în același timp Airbus influență asupra propriilor domenii de responsabilitate.

Întrebat în repetate rânduri despre soarta proiectului-fanion franco-german, Trappier a apărat în conferința sa de presă experiența Franței în construirea de avioane de luptă de înaltă performanță, precum Dassault Rafale, și a acuzat Airbus că își dorește un parteneriat greoi de tip Eurofighter Typhoon.

„Am spus încă de la început că îmi doresc o conducere clară, nu doar pe hârtie”, a declarat Trappier, referindu-se la componenta avionului de luptă cu pilot.

Airbus a afirmat anterior că regulile existente, deja convenite, ar trebui menținute.

Guillaume Faury, directorul general al Airbus, a negat luna trecută că relațiile cu Dassault s-ar fi deteriorat complet, dar a părut să întoarcă foaia în privința FCAS în forma sa actuală, evocând pentru prima dată în mod public posibilitatea dezvoltării a două avioane de luptă separate.