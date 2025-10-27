Proiectul care prevede „modificări esențiale” pentru victimele violenței domestice, adoptat de Senat
Senatoarea PNL Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, a anunțat că Senatul a adoptat luni un proiect privind protejarea victimelor violenței domestice, „un pas important înainte – un semnal clar că violența nu va mai fi tolerată în România”.
Potrivit parlamentarei, proiectul prevede „modificări esențiale” în acest sens:
- Prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea cererii în instanță.
- Eliminarea posibilității ca victima să renunțe la cererea pentru ordinul de protecție atunci când este introdusă în numele ei de autorități sau specialiști.
- Pedepse mai mari pentru agresorii recidiviști care încalcă ordinul de protecție.
- Posibilitatea de a solicita un nou ordin de protecție, dacă riscul persistă.
- Instanța va putea evalua riscul chiar și în lipsa unei evaluări din partea serviciului de probațiune.
- în Codul Penal: plângerea retrasă nu mai oprește ancheta în cazurile de violență domestică din culpă.
Proiectul, care merge acum la Camera Deputaților, a fost votat în unanimitate de cei 120 de senatori prezenți la vot, a spus Alina Gorghiu, care a descris evenimentul drept un act de „solidaritate cu victimele violenței domestice”.
„E un pas important înainte — un semnal clar că violența nu va mai fi tolerată în România. Proiectul a fost elaborat în cadrul Comisiei pe care o conduc – «România fără violență domestică». Se bazează pe realitățile dure din teren, semnalate de specialiști, instituții și organizațiile care lucrează zilnic cu victimele”, a mai declarat fostul ministru.