Proiectul care prevede „modificări esențiale” pentru victimele violenței domestice, adoptat de Senat

Senatoarea PNL Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, a anunțat că Senatul a adoptat luni un proiect privind protejarea victimelor violenței domestice, „un pas important înainte – un semnal clar că violența nu va mai fi tolerată în România”.

Potrivit parlamentarei, proiectul prevede „modificări esențiale” în acest sens:

Prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea cererii în instanță.

Eliminarea posibilității ca victima să renunțe la cererea pentru ordinul de protecție atunci când este introdusă în numele ei de autorități sau specialiști.

Pedepse mai mari pentru agresorii recidiviști care încalcă ordinul de protecție.

Posibilitatea de a solicita un nou ordin de protecție, dacă riscul persistă.

Instanța va putea evalua riscul chiar și în lipsa unei evaluări din partea serviciului de probațiune.

în Codul Penal: plângerea retrasă nu mai oprește ancheta în cazurile de violență domestică din culpă.

Proiectul, care merge acum la Camera Deputaților, a fost votat în unanimitate de cei 120 de senatori prezenți la vot, a spus Alina Gorghiu, care a descris evenimentul drept un act de „solidaritate cu victimele violenței domestice”.

„E un pas important înainte — un semnal clar că violența nu va mai fi tolerată în România. Proiectul a fost elaborat în cadrul Comisiei pe care o conduc – «România fără violență domestică». Se bazează pe realitățile dure din teren, semnalate de specialiști, instituții și organizațiile care lucrează zilnic cu victimele”, a mai declarat fostul ministru.