Proiectul de lege care definește „femicidul” merge la Senat: „Este un moment important și necesar pentru România”

Femeile își cer dreptul de a se simți în siguranță oriunde: pe stradă, în baruri, când ies în oraș cu prietenii: FOTO: Marșul solidarității/ Pagina de Facebook Centrul FILIA

Raportul primei legi care definește „femicidul” și care vizează combaterea crimelor împotriva femeilor a fost adoptat de Comisia juridică din Senat și de Comisia specială „România fără violență”. Proiectul urmează să fie votat în plenul Senatului, potrivit unui comunicat transmis de Alina Gorghiu, președinta Comisiei speciale și una dintre inițiatoarele legii.

Cele două comisii au adoptat, în ședință comună, raportul asupra proiectului de lege. Dacă proiectul va trece și de Senat, atunci va fi trimis spre promulgare de către președinte.

Proiectul este inițiativa și legislativă cu cel mai mare număr de susținători din istoria Parlamentului României de după 1989. 273 din cei 464 de parlamentari au semnat proiectul.

„Este un moment important și necesar pentru România. Conform datelor oficiale disponibile pentru anul 2025, aproape 60 de femei au fost ucise, majoritatea în context de violență domestică”, se arată în comunicatul transmis de Gorghiu.

Poză din ședința comună a celor două comisii / FOTO: Comunicat de presă

Potrivit inițiatorarelor, în lipsa unei definiții juridice, a unor date centralizate și a unor instrumente clare de analiză, „statul a reacționat până acum tardiv, după producerea tragediei”.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul, care a fost depus la Parlament pe 29 octombrie 2025, definește femicidul ca fiind „uciderea cu intenție a unei femei sau moartea unei femei ca urmare a unor practici care cauzează vătămări femeilor, indiferent dacă uciderea sau practicile vătămătoare sunt comise de un membru al familiei sau de o terță parte”.

Potrivit proiectului, sunt introduse în Codul Penal circumstanțe agravante la omorul calificat. Faptele de omor comise asupra fostului soț/soție, concubin, partener sau cele motivate de gen, de divorț, refuzul căsătoriei sau de răzbunare sunt pedepsite mai dur.

Alte măsuri incluse în proiectul de lege sunt:

Colectarea și publicarea anuală de date privind femicidul și violențele care îl preced, inclusiv informații despre relația victimă-agresor;

Protecție pentru copiii rămași în urmă – orfanii femicidului sunt recunoscuți ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată și pedepse agravante atunci când violența are loc în prezența minorilor;

Întărirea răspunsului penal, prin sancționarea severă a faptelor motivate de gen și a violențelor care preced omorul;

Educație pentru prevenție, prin introducerea în școli a temelor privind egalitatea de gen, relațiile non-violente și combaterea violenței.

După comisii, proiectul a păstrat aceleași prevederi, fără modificări majore în textul propunerii de lege.

Dacă proiectul va fi adoptat, femicidul ar putea fi pedepsit la fel ca omorul calificat cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenție pe viață.