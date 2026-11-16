Proiectul de „modernizare” a Falezei Dunării din Galați, care vizează tăierea a 900 de copaci, blocat de instanță. Ce spune primarul și ce acuză asociațiile de mediu

Tribunalul București a suspendat, luni, Planul Urbanistic Zonal și autorizația de construire pentru lucrările de refacere a falezei Dunării din Galați, care prevedeau tăierea a circa 900 de copaci din 1.900 câți erau pe amplasament. Procesul a fost intentat de două ONG-uri care luptă pentru protecția mediului – Eco-Civica și BankWatch România. Decizia instanței nu este definitivă.

„A dat cineva cu ciocănelul, ne supunem, ce să facem”, a reacționat primarul Ionuț Pucheanu, după decizia instanței.

ONG-urile care au dat în judecată primăria spun că vor cere în instanță și anularea deciziilor care stau la baza proiectului.

Lucrările de amenajare a falezei au început în luna august și au termen de finalizare doi ani. Costă 226 milioane lei, iar banii vin din fonduri europene.

Dan Trifu, președintele Eco-Civica, susține că deja ar fi fost tăiați aproximativ 300 de arbori din cei 900 propuși spre tăiere.

Tribunalul București a pronunțat decizia luni, 16 noiembrie:

„Admite în parte cererea de suspendare. Suspendă executarea HCL Galați nr. 528/28.09.2023, HCL Galați nr. 801/17.12.2024 (n.r. Actualizare Plan Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați) și Autorizației de construire nr. 126/22.04.2026 până la pronunțarea instanței de fond. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul București”.

Ce acuză organizațiile care au dat primăria în judecată

Decizia instanței este executorie, astfel încât „trebuie să înceteze orice lucrări și tăieri de arbori, orice intervenție în zona respectivă”, spune președintele Asociației Eco-Civica, Dan Trifu.

Potrivit acestuia, motivele invocate în instanță de cele două ONG-uri care au dat în judecată Primăria Galați sunt defrișarea unui număr mare de arbori și „ignorarea faptului că zona este parc dendrologic”.

„Am atacat în instanță pentru că erau clar niște lucruri ilegale, în sensul că proiectul prevedea tăierea a peste 900 de arbori, majoritatea sănătoși. De asemenea vorbim și de o arie protejată, acolo este o rezervație dendrologică și peisagistic. Toate autoritățile, inclusiv autoritatea de mediu, au ignorat această hotărâre din 1994 sau 1996 a Consiliului Județean Galați. Și, văzând ce distrugeri se produc și că se betonează în jur de 2,5 hectare din actualul spațiu verde, am spus că aceste lucruri nu sunt în ordine”, a declarat pentru HotNews Dan Trifu.

El spune că de la începerea lucrărilor, în august, au fost tăiați aproximativ 300 de copaci, mulți dintre ei sănătoși. Pe pagina de Facebook „Salvăm Pădurea Urbană Faleza Galați” au fost postate zeci de imagini cu arborii tăiați.

El susține că are și un răspuns de la Administrația Bazinală a Apelor Bârlad, care spune că Primăria Galați nu avea nici avizul lor, cerut de lege.

„Este și un alt pericol major, șoseaua este surpată. Chiar am înaintat și instanței fotografii cu zona. Iar ei vor să distrugă vegetația care fixează malul și să aduci niște betoane acolo, înseamnă că lucrurile într-adevăr nu sunt în ordine”, a mai spus Dan Trifu.

ONG-urile deschid procese și pentru anularea deciziilor care stau la baza proiectului

Președintele Ecocivica spune că suspendarea este valabilă până la judecarea proceselor pentru anularea planului urbanistic și a autorizației de construire:

„Săptămâna aceasta vom depune și acțiunea de anulare, în care vom cere și anularea acordului de mediu. Noi am cerut și suspendarea acordului de mediu și instanța ne-a răspuns că e tardivă cererea, întrucât aveam 30 zile la dispoziție să-l atacăm pe suspendare. Dar pe anulare avem șase luni la dispoziție, până la un an. Deci vom ataca Planul Urbanistic Zonal, autorizația de construire și acordul de mediu și vom cere anularea lor”.

Primar: „A dat cineva cu ciocănelul, ne supunem, ce să facem”

Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a declarat pentru HotNews că va respecta decizia instanței, de a opri lucrările până când lucrurile se clarifică.

„O să facem recurs și până atunci o să respectăm decizia instanței. Este absurd ceea ce se întâmplă. Astea sunt legile, a dat cineva cu ciocănelul, ne supunem, ce să facem”, a declarat Pucheanu.

Primarul spune că din august și până acum s-a lucrat, însă lucrările nu sunt avansate:

„Nu aș putea să vă spun acum un procent al implementării, pentru că nu îl știu pe de rost, dar nu erau mega avansate, că proiectul a început de câteva luni de zile, vă dați seama, ținând cont că are termen de execuție 24 de luni. Dar sunt avansate, cel puțin pe faza asta lucrărilor”.

Întrebat câți copaci au fost tăiați până acum, primarul spune că nu știe:

„Nu asta era menirea Primăriei să țină cont (n.r. – de câți copaci s-au tăiat). Avem acord de mediu. Nu s-a modificat nimic de când au început lucrările pentru că trebuia să obținem un nou acord de mediu dacă modificăm.

Singurul lucru pe care l-am promis și i-am cerut proiectantului este să vadă dacă găsește soluții în cadrul proiectului pe care îl avem să fie evitați cât mai mulți copaci sau impactul să fie cât mai mic asupra copacilor. Dacă se poate diminua trotuarul cu 10 centimetri cât să nu fie atins copacul”.

Întrebat câți arbori au fost salvați, primarul a spus că nu știe nici această cifră.

Ce prevede proiectul de amenajare a Falezei Dunării

Primăria Galați a început, în august 2026, lucrări de refacere a Falezei Dunării, o investiție de 226 de milioane de lei, din care 174 de milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile. Proiectul vizează reamenajarea falezei pe o lungime de 3,5 kilometri și presupune amenajarea unor piste pentru biciclete, alergare și role, a unor zone de promenadă și a unui muzeu în aer liber. Totodată, municipalitatea susține că lucrările vor proteja faleza împotriva inundațiilor. Termenul de finalizare este de 24 de luni.

Proiectul a stârnit însă nemulțumirea unei părți a comunității locale, deoarece presupune tăierea a circa 900 de arbori din cei aproximativ 1.900 existenți pe amplasament. Aproape 9.000 de persoane au semnat, în doar câteva zile, o petiție prin care au cerut revizuirea proiectului și salvarea copacilor, iar circa 200 de gălățeni au protestat la începutul lucrărilor.

Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, declara pentru HotNews, la momentul începerii lucrărilor, că numărul de 900 de arbori reprezintă maximul prevăzut în acordul de mediu și că municipalitatea va încerca să reducă numărul copacilor tăiați, inclusiv prin modificarea traseelor aleilor sau mutarea unor exemplare. Edilul a explicat că 201 arbori sunt uscați sau bolnavi, iar alții sunt specii invazive ori considerate nepotrivite pentru spațiul public. Primarul susține că proiectul respectă toate prevederile legale, că 70% din suprafață va rămâne spațiu verde și că vor fi plantați 3.000 de arbori noi.

Specialiștii în peisagistică și urbanism consultați de HotNews au criticat însă proiectul, susținând că acesta presupune o betonare excesivă a falezei și distrugerea unei zone verzi mature, care oferă umbră și contribuie la reducerea temperaturilor în oraș.