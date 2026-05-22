Proiectul Legii salarizării va fi publicat luni. Ministrul Muncii: „Suntem pe o pistă și un început bun”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a afirmat, la TVR Info, că nu poate garanta că proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar va fi „un succes”, acest lucru urmând a se vedea în Parlament, la vot, însă odată cu acordul partidelor, „care pare că este un gest de maturitate şi de responsabilitate, suntem pe o pistă şi un început bun”.

„Această lege este mai mult decât o serie de corecţii pentru a aduce echitate şi a aşeza totul într-o grilă unitară. Asta este foarte important şi cred că, dacă pleci onest şi profesionist, cu nişte asumpţii clare pe care nu încerci după aceea să le supralicitezi, sunt şanse mai mari. Nu pot garanta că proiectul va fi un succes, asta se va vedea în Parlament, la adoptare, dar pot să mă asigur, cu experienţa pe care o am şi cu acest efort de lăudat al partidelor politice, care pare că este un gest de maturitate şi de responsabilitate, suntem pe o pistă şi un început bun”, a declarat Dragoş Pîslaru, citat de News.ro.

Ministrul interimar al Muncii a declarat că săptămâna viitoare, luni, proiectul va fi lansat în transparenţă decizională, vor exista consultări cu sindicatele şi cu familiile ocupaţionale, proces care va dura aproximativ două săptămâni.

„Apoi vom trimite în Parlament, către partide, pentru a-l duce pe o procedură accelerată şi a adopta complet înainte de 31 august”, a subliniat Dragoş Pîslaru.

Ministrul a reamintit principiile de la care a plecat acest proiect.

„Am avut nişte reuniuni în care am explicat principiile, pilonii de la care plecăm: protecţia veniturilor, în primul rând, adică nimeni nu pierde venituri salariale ca urmare a acestei reforme. Lucruri iarăşi foarte importante: adoptăm totul deodată, adică nu gradual, nu pe bucăţi, nu pe familii ocupaţionale şi, poate mai important decât orice, faptul că avem o salarizare unitară, deci niciun sector nu e mai special ca altul, într-o grilă făcută pe baza unor evaluări obiective făcute de Banca Mondială în perioada 2022-2024”, a subliniat Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii, care a mai deţinut acest portofoliu în urmă cu un deceniu şi a încercat şi atunci o schimbare în sectorul salarizării, a punctat că, în lipsa unui acord politic, o reformă a salarizăriii în sectorul public nu este posibilă, el fiind de părere că de data aceasta condiţionalitatea financiară impusă de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă poate fi determinantă.