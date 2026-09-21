Proiectul PSD privind purtarea obligatorie a uniformei în școli a trecut de Senat

Senatul a aprobat luni, cu 84 de voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” şi patru abţineri, proiectul de lege privind introducerea obligativităţii purtării uniformei şcolare în învăţământul preuniversitar de stat, iniţiat de PSD.

Senatul este primă Cameră sesizată, astfel că propunerea legislativă merge la Camera Deputaţilor, for decizional.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii învăţământului preuniversitar nr.198/2023, în sensul instituirii obligaţiei elevilor de a se prezenta la şcoală în uniformă şcolară, al stabilirii modelelor, standardelor tehnice şi elementelor componente ale uniformelor şcolare, precum şi al instituirii unor măsuri privind acordarea gratuită a acestora sau subventionarea achiziţiei.

Potrivit amendamentelor adoptate, unitatea de învăţământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepţia ecusonului care conţine denumirea unităţii de învăţământ, notează News.ro.

Pentru achiziţia uniformelor şcolare se acordă gratuitate sau subvenţii, iar cheltuielile aferente pot fi finanţate din fonduri alocate din bugetele consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor localăe, precum şi din fonduri externe nerambursabile.

Motivele expuse de inițiatorii legii

Iniţiatorii proiectului de lege arătau în expunerea de motive că modificările pe care le propun presupun introducerea obligativităţii purtării unei ţinute şcolare unice în învăţământul preuniversitar de stat, descentralizarea alegerii modelului către comunitatea şcolară locală, interzicerea monopolului comercial asupra furnizării acestor piese şi posibilitatea subvenţionării kitul-ului de bază.

„Iniţiativa legislativă propusă aduce cu sine multiple beneficii pentru comunitatea şcolară, fără să creeze discriminări sau presiuni financiare asupra familiilor: