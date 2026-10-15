Promisiunea făcută de principalul rival al lui Netanyahu înainte de alegerile de luna aceasta: „Îmi asum public”

Fostul șef al armatei israeliene, Gadi Eisenkot, principalul rival politic al lui Benjamin Netanyahu, s-a angajat joi să învingă mișcarea palestiniană Hamas din Gaza în 18 luni, în cazul în care va deveni prim-ministru în urma alegerilor parlamentare din 27 octombrie, transmite AFP.

„Îmi asum public acest angajament: în cele 18 luni care vor urma preluării funcției de prim-ministru, Hamas nu va mai conduce Fâșia Gaza”, a declarat liderul partidului de centru-dreapta Yashar în cadrul unei conferințe de presă organizate în apropierea teritoriului palestinian devastat de război.

El a afirmat că va atinge acest obiectiv fie prin aplicarea planului pentru Gaza al președintelui american Donald Trump, care prevede dezarmarea treptată a Hamas și transferul puterii către un organism de tranziție, fie prin „operațiuni militare creative” menite să distrugă aripa militară a mișcării islamiste palestiniene.

Primele alegeri din Israel după atacul Hamas din 2023

Această promisiune electorală vine în contextul în care campania electorală se intensifică, cu 12 zile înainte de vot.

Aceste alegeri vor fi primele din Israel de la atacurile lansate de Hamas pe 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian, care s-au soldat cu peste 1.200 de morți.

Ca reacție, Israelul a declanșat un război care a devastat o mare parte din Gaza și a provocat peste 74.300 de morți, potrivit Ministerului Sănătății aflat sub autoritatea Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU.

Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei, în vârstă de 66 de ani, l-a acuzat pe Netanyahu de un „eșec răsunător” în Gaza, unde Hamas „rămâne activ din punct de vedere militar” după trei ani de război.

Singura modalitate de a „evita un alt dezastru

Opozantul a reiterat, de asemenea, că va înființa o comisie de anchetă pentru a stabili eventualele responsabilități ale lui Netanyahu și ale membrilor guvernului său în legătură cu deficiențele de securitate scoase la iveală de evenimentele din 7 octombrie.

Aceasta este singura modalitate de a „evita un alt dezastru” similar în viitor, a susținut el joi.

Gadi Eisenkot, la fel ca alți oponenți, îl acuză în mod regulat pe Netanyahu că poartă o responsabilitate personală pentru atacurile din 7 octombrie, ignorând în special avertismentele pe care i le-au transmis serviciile sale de securitate și Emiratele Arabe Unite, potrivit informațiilor din presă.

Netanyahu respinge categoric aceste acuzații și susține că serviciile sale nu l-au trezit în noaptea de 6 spre 7 octombrie 2023, când luptătorii Hamas se pregăteau să lanseze atacul.

În timp ce atacurile politice devin din ce în ce mai virulente pe măsură ce se apropie alegerile, sondajele arată că nici coaliția actuală a lui Netanyahu, nici blocul de opoziție condus de Gadi Eisenkot nu sunt în măsură, în prezent, să depășească pragul de 60 de locuri din 120 pentru a controla Parlamentul.