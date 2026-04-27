Promisiunea lui Putin pentru liderul suprem al Iranului, după „mesajul primit” de la Mojtaba Khamenei

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni la Sankt Petersburg cu ministrul iranian al afacerilor externe, Abbas Araghchi, și i-a transmis că Rusia va depune eforturi pentru a fi restabilită pacea în Orientul Mijlociu, potrivit Reuters și AFP.

La sosirea în Rusia, șeful diplomației iraniene a pus pe seama Washingtonului eșecul din discuțiile pentru încheierea războiului.

„Vom face tot ce servește intereselor voastre, intereselor tuturor popoarelor din regiune, astfel încât pacea să poată fi realizată cât mai curând posibil”, i-a spus Vladimir Putin lui Abbas Araghchi, potrivit presei ruse de stat.

Putin, mesaj pentru Khamenei

Președintele Rusiei susține că săptămâna trecută a primit un mesaj din partea lui Mojtaba Khamenei și i-a transmis la rândul său un mesaj, luni, prin intermediul lui Abbas Araghchi.

„Săptămâna trecută am primit un mesaj din partea liderului suprem al Iranului. Aș dori să vă rog să-i transmiteți cele mai sincere mulțumiri pentru acest lucru și să confirmați că Rusia, la fel ca Iranul, intenționează să continue relația noastră strategică”, a declarat Putin.

Mojtaba Khamenei, care a devenit liderul suprem al Iranului după moartea tatălui său, ucis într-un atac aerian la începutul războiului cu SUA și Israel, nu a fost văzut în public de atunci, însă mass-media iraniene au transmis constant mesaje care îi sunt atribuite.

Anul trecut, Rusia și Iran au semnat un acord de parteneriat strategic pe 20 de ani. Rusia construiește două unități noi la Busheshr, singura centrală nucleară din Iran, în timp ce Teheranul a furnizat Moscovei drone Shahed pentru războiul din Ucraina.

Rusia s-a oferit să medieze pentru a încerca să contribuie la restabilirea păcii în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Israel au lansat o ofensivă împotriva Iranului în 28 februarie, atacuri condamnate de Moscova. În plus, Rusia s-a oferit în repetate rânduri să depoziteze uraniul îmbogățit al Iranului ca modalitate de dezamorsare a tensiunilor, o propunere pe care Statele Unite nu au acceptat-o.