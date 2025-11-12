Promisiunea unui cunoscut actor român: „Puteți să vă vindecați. O să fac tot ce pot să vă trezesc din coșmarul ăsta fără sfârșit”

Actorul Alex Bogdan anunță lansarea în 2026 a unui spectacol one man show despre dependența sa de jocuri de noroc.

„Am fost dependent de jocuri de noroc aproape 15 ani. Ani plini de: plâns, groază, anxietate, datorii, relații distruse, gânduri sinucigașe, singurătate, dopamină, blestemat mintea mea cretină, carusel emoțional, și mai câte, doamne…și mai câte. N-am crezut că o să scap de boala asta decât printr-un gest extrem. Atât de rău eram”, scrie actorul Alex Bogdan într-un mesaj pe Facebook.

Acesta Anul ăsta mi-am promis să fac mai multe să-i ajut pe cei care sunt încă prinși în vortex. Să le întind o mână pe care sper s-o apuce. Așa a luat naștere proiectul „Păcănele, ( titlu/viață în lucru )”, care tocmai a primit finanțare de la afcn!! E primul meu afcn, și sunt atât de fericit, am țipat de bucurie când am aflat, pentru că stiu cât bine o să aducă acest spectacol oamenilor dependenți de jocuri de noroc. Mi-ați scris cu sutele pe rețelele de socializare, oameni buni, știu prin ce treceți…vă spun doar, nu sunteți singuri. Puteți să vă vindecați. O să fac tot ce pot să vă trezesc din coșmarul ăsta fără sfârșit. Am o super echipă și o să facem un super spectacol, atât de necesar în societatea asta atât de agresată de jocurile de noroc!”.

Acesta anunță lansarea unui spectacol care va avea premiera anul viitor și care tocmai a primit finanțarea de la Administrația Fondului Cultural Național (AFCN): „PĂCĂNELE ( titlu/viață în lucru ) – – un one man show ( cu accente de musical ) despre cei 15 ani de dependență ai mei. Un spectacol care poate fi privit și ca o hartă către ieșire”.

În vârstă de 39 de ani, Alex Bogdan este actor de teatru și film, dar și o apariție des întâlnită în show-urile de televiziune sau în reclame.