„Propagandă stalinistă”. Reacția Bucureștiului, după acuzațiile Rusiei legate de cumpărarea portului din Republica Moldova

„Războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei”. Afirmația aparține purtătorului de cuvânt al diplomației române, Andrei Țărnea, care a venit ca reacție la poziția exprimată de un oficial din MAE rus despre relațiile dintre România și Republica Moldova.

Țărnea denunță „propaganda stalinistă”

„Rusia omoară zilnic civili, în timp ce neagă suveranitatea și identitatea națională a unui vecin”, acuză Țărnea

Reacția a venit după ce Iuri Pilipson a susținut că „România e deja implicată în furnizarea de sprijin militar-logistic direct regimului de la Kiev”

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat luni ferm după ce Iuri Pilipson, oficial al diplomației ruse, a susținut, într-un interviu acordat agenției TASS, că Portul moldovean Giurgiulești, pe care România l-a cumpărat anul acesta, a fost transformat într-un nod de tranzit pentru livrarea către Ucraina a unor diverse categorii de mărfuri, inclusiv a celor destinate necesităților forțelor armate ale Ucrainei.

România acordă Ucrainei sprijin militar și logistic direct, iar portul moldovean Giurgiuleşti a fost transformat de mult timp „într-un nod de tranzit pentru livrarea de mărfuri către Ucraina”, a declarat Pilipson, directorul celui de-al Doilea Departament European al MAE de la Moscova, în interviul oferit agenției ruse de presă.

„Cum să iei în serios orice afirmație despre astfel de subiecte venind de la Moscova?”

„Orice oficial rus vorbind despre identitatea națională a unei țări se află într-o evidentă contradicție. În timp ce debitează acest gen de propagandă stalinistă, Rusia este angajată într-un război brutal de cucerire. Rusia omoară zilnic civili, în timp ce neagă suveranitatea și identitatea națională a unui vecin”, a declarat Andrei Țărnea, într-o reacție transmisă de MAE.

„Cum să iei în serios orice afirmație despre astfel de subiecte venind de la Moscova? În Rusia țaristă și apoi în Uniunea Sovietică comunistă, politica oficială a fost una a rusificării forțate a popoarelor ocupate”, a adăugat reprezentantul diplomației române.

Conform lui Țărnea, timpurile când „Moscova alegea pentru aceste națiuni cu forța sau le impunea ce să facă” au trecut.

„Identitățile naționale și aspirațiile naționale nu răspund cerințelor Moscovei nici când e vorba de limbă, nici când este vorba de decizii economice și de investiții”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al MAE.

„Războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei”, a conchis Andrei Țărnea.

Semnele de întrebare ridicate de Moscova despre cumpărarea portului Giurgiulești

În interviul redat parțial pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București, Iuri Pilipson spune că „achiziționarea operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești, prin care se realizează peste 70% din importurile și exporturile Republicii Moldova pe cale navigabilă, a fost prezentată la București drept un pas către «reunificarea economică», fiind anunțată și utilizarea acestui nod de transport «în procesul de reconstrucție a Ucrainei»”.

„Punerea în aplicare a unor planuri atât de ambițioase ține însă de un viitor incert. Între timp, România este deja implicată în acordarea unui sprijin militar și logistic direct regimului de la Kiev”, a susținut oficialul rus.

„Această împrejurare ridică semne de întrebare cu privire la adevăratele scopuri ale utilizării portului Giurgiulești în viitorul apropiat. Cu atât mai mult cu cât portul a fost transformat de multă vreme într-un nod de tranzit pentru livrarea către Ucraina a unor diverse categorii de mărfuri, inclusiv a celor destinate necesităților forțelor armate ale Ucrainei”, a mai declarat Pilipson.

Portul Giurgiulești

România a cumpărat operatorul Portului Giurgiulești din Republica Moldova în aprilie 2026.

Portul Giurgiulești se află în apropierea granițelor Moldovei cu România și Ucraina. Este situat la 134 de kilometri de Marea Neagră și poate fi accesat de nave fluviale și maritime.

Giurgiulești este singurul punct de ieșire la mare al Republicii Moldova și gestionează în prezent peste 70% din importurile și exporturile pe cale navigabilă ale statului vecin.

Bucureștiul a afirmat că achiziționarea portului moldovean constituie un pas către „reunificarea economică”, adăugând că el va fi utilizat „pentru reconstrucția Ucrainei”.