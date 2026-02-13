România cumpără Portul Giurgiulești din Republica Moldova / Anunțul făcut de BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va vinde portul moldovean Giurgiulești de pe Dunăre României, în contextul în care România încearcă să-și consolideze rolul logistic în Europa Centrală și de Sud-Est, a anunțat BERD, potrivit Reuters.

Portul Giurgiulești se află în apropierea granițelor Moldovei cu România și Ucraina. Este situat la 134 de kilometri de Marea Neagră și poate fi accesat de nave fluviale și maritime.

România este unul dintre cei mai puternici aliați ai Moldovei și un susținător al aderării acesteia la UE, notează agenția internațională de presă.

Portul românesc principal de la Marea Neagră, Constanța, care va prelua Giurgiuleștiul, este o poartă de acces către Asia Centrală și oferă acces la Dunăre și Europa de Vest.

Cam cât valorează Portul Giurgiulești

BERD a achiziționat Danube Logistics SRL, operatorul portului Giurgiulești, în 2021.

BERD „este pe cale să finalizeze vânzarea Danube Logistics. Tranzacția se va încheia în curând”, a anunțat banca într-un comunicat de joi seara.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a adăugat că consiliul de administrație al portului Constanța a aprobat joi acordul de cumpărare a acțiunilor.

În comunicat nu se precizează cu cât a fost vândut portul, dar un acționar minoritar al portului Constanța a estimat anul trecut că valoarea acestuia se ridica la aproximativ 62 de milioane de dolari.

Investițiile în infrastructură și exporturile de cereale ucrainene în urma invaziei Rusiei din 2022 au consolidat portul Constanța, care ar putea deveni un centru logistic pentru reconstrucția Ucrainei, pe măsură ce companiile își mută operațiunile în centrele de producție cu costuri reduse din Europa de Est pentru a scurta lanțurile de aprovizionare.

Portul Constanța a fost principala rută alternativă de export a cerealelor din Ucraina. Deși exporturile de cereale ucrainene au scăzut drastic anul trecut, de la 6,2 milioane de tone în 2024 la 330.000 de tone, Constanța a facilitat transportul a peste 30 de milioane de tone din 2022, a spus portul pentru Reuters.