Proprietarii a peste 720.000 de mașini BMW din SUA, îndemnați să parcheze afară din cauza riscului de incendiu

Administrația Națională a SUA pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) le-a cerut proprietarilor a peste 720.000 de vehicule BMW să le parcheze afară, departe de clădiri și de alte mașini, până la efectuarea de reparații, potrivit Reuters.

BMW a anunțat, vineri, că recheamă 720.796 de vehicule din cauza unui risc de incendiu care există în timp ce mașinile sunt parcate și oprite.

NHTSA a precizat că vehiculele au fost rechemate și în 2024, pentru o problemă la pompa de apă, și trebuie reparate din nou.

Proprietarii în cauză, a recomandat instituția, „ar trebui să își parcheze vehiculul afară, departe de clădiri și de alte vehicule, până când acesta este reparat”.

BMW încă lucrează la soluția de reparație și a luat la cunoștință 10 cazuri de incendii care ar putea avea legătură cu această problemă și care s-au produs după reparațiile făcute la rechemarea din 2024.

NHTSA a precizat că un conector electric al pompei de apă, etanșat necorespunzător, poate fi expus la apă și poate produce un scurtcircuit, ceea ce sporește riscul de incendiu.

Modelele BMW vizate

Potrivit autorităților americane, următoarele vehicule ar trebui parcate afară până la efectuarea reparațiilor: