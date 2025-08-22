Proprietarul OnlyFans a scos o sumă uriașă din companie înainte să o vândă

OnlyFans a plătit dividende record de 701 milioane de dolari proprietarului său înaintea unei posibile vânzări a platformei pentru adulți din Marea Britanie, folosită de lucrători sexuali și celebrități pentru a ajunge la publicul lor, scrie Financial Times.

Cel mai recent câștig financiar pentru antreprenorul ucraineano-american Leonid Radvinsky, acționarul unic al OnlyFans arată cât de profitabilă a devenit afacerea n ultimul deceniu, prin conectarea directă a creatorilor online – inclusiv numeroase vedete ale filmelor pentru adulți – cu fanii lor.

Platforma nu a fost niciodată mai populară, atât în rândul publicului, cât și al creatorilor. În 2024, numărul total de conturi de creatori a crescut cu 13% până la 4,6 milioane, pe măsură ce tot mai mulți au încercat să obțină venituri prin intermediul platformei. Numărul de conturi de fani a crescut cu aproape un sfert, ajungând la 377,5 milioane la nivel global.

Cea mai mare piață a grupului este de departe SUA, însă sediul central și plata taxelor rămân în Marea Britanie.

Compania britanică Fenix International, care deține OnlyFans, a declarat în documentele financiare depuse vineri că a încasat 7,2 miliarde de dolari de la abonați în 2024 (față de 6,6 miliarde în anul precedent) și a plătit 5,8 miliarde de dolari către creatori – cu 500 de milioane mai mult decât în anul anterior. Creatorii păstrează 80% din toate plățile făcute de fanii platformei.

Omul de afaceri vrea să vândă OnlyFans unui consorțiu american

OnlyFans a fost înființată în 2016 de antreprenorul britanic Tim Stokely și de tatăl acestuia, Guy, dar a fost vândută în 2018 lui Radvinsky, fost proprietar de site-uri pentru adulți.

Radvinsky poartă acum discuții pentru a vinde o participație majoritară din site către un consorțiu condus de firma de investiții The Forest Road Company, cu sediul la Los Angeles, într-o tranzacție care ar putea evalua afacerea la 7 miliarde de dolari.

Miliardarii britanici David și Simon Reuben au purtat, de asemenea, discuții pentru a investi în consorțiu, alături de alte firme de investiții.

Documentele companiei arată că dividendele plătite lui Radvinsky în timpul negocierilor de vânzare sunt semnificativ mai mari decât în anii precedenți – 497 de milioane de dolari în 2024 și 472 de milioane în 2023. El a încasat alte 204 milioane de dolari în mai multe tranșe.

La 30 noiembrie 2024, grupul avea un sold de numerar de 808 milioane de dolari. Compania are doar 46 de angajați direcți.