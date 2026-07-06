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Actualitate

Propunere inedită a unui reputat profesor de economie în privința banilor pe care România îi va încasa prin extragerea gazelor din Marea Neagră

Gabriel Bejan
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„Cifrele arată că România are un potențial uriaș și practic neatins în ceea ce privește electricitatea”, spune profesorul de economie Cornel Ban de la Copenhagen Business School, în partea a doua a interviului acordat pentru publicul HotNews. Totuși, afirmă profesorul, România preferă să mizeze pe gaz. Cornel Ban folosește două exemple, cel al Spaniei și cel al Poloniei, pentru a demonstra ce a însemnat pentru fiecare politica energetică diferită și cum s-a reflectat aceasta în prețurile plătite de populație. 

  • „Electricitatea este infrastructură de viitor. În jurul ei se construiesc industrii: rețele inteligente, baterii, software energetic, mașini electrice, pompe de căldură, electrolizoare, fabrici de componente, sisteme de stocare”.
  • „Gazul aduce redevențe și unele investiții, dar rareori construiește un ecosistem tehnologic profund. Electrificarea, dacă e făcută bine, poate crea capacitate industrială, locuri de muncă mai sofisticate și exporturi”, afirmă profesorul de economie.
  • Cornel Ban susține că o idee bună ar fi „crearea unui fond dedicat, alimentat direct din veniturile fiscale aduse de Neptun Deep, cu destinația legală exclusivă pentru rețea, stocare și interconectare a rețelelor electrice, după modelul fondurilor suverane norvegiene din petrol”.

Prin proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, în cote egale, va fi generat un volum total de circa 100 miliarde metri cubi de gaze naturale, conform OMV Petrom. Spre comparație, consumul de gaze al României este de circa 10 miliarde de metri cubi pe an. Producția este estimată pentru 2027.

În prima parte a interviului pentru publicul HotNews, Cornel Ban a explicat diferența dintre „petrostate” și „electrostate”, primele bazându-se pe gaze și petrol, și cele din urmă pe energie electrică produsă în principal cu ajutorul tehnologiilor verzi, și de ce crede că „unele opțiuni și discursuri ale liderilor de la București converg cu interesele petrostatului american”.