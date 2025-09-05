Propunerea de modificare a impozitelor auto este „greșită și incompletă”, avertizează principala asociație a industriei auto din România: „O mașină Euro 6 de un an plătește același impozit ca una de zece ani”

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a trimis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, avertizând că proiectul de impozitare auto propus nu descurajează circulația mașinilor vechi și poluante și ignoră emisiile reale de CO2, criteriul cel mai relevant în prezent la nivel european. În plus, diferențele de impozit între mașinile vechi și cele noi sunt insuficiente.

„Criterii incomplete și învechite”

APIA avertizează că actuala formulă de impozitare auto propusă pe 28 august:

nu descurajează circulația vehiculelor vechi și poluante, menținând România pe primul loc în UE la mortalitatea rutieră și accentuând poluarea;

ignoră emisiile reale de CO₂, criteriul cel mai relevant astăzi la nivel european, perpetuând un sistem învechit și lipsit de eficiență economică.

Asociația spune că metoda de impozitare stabilită prin această lege prezintă probleme de fond esențiale:

Criterii incomplete și învechite – impozitul se calculează exclusiv pe baza cilindreei și a încadrării într-o normă Euro, ignorând complet factorul relevant al emisiilor de CO₂.

Diferențe insuficiente între vehicule vechi și noi – grila nu descurajează menținerea sau importul de mașini vechi și poluante, ba chiar le favorizează, întrucât un vehicul Euro 6 nou este impozitat identic cu unul de zece ani.

Impact bugetar limitat – în forma actuală, sistemul nu aduce venituri consistente la bugetul de stat și, prin încurajarea pieței autoturismelor vechi – de cele mai multe ori nefiscalizate – generează pierderi suplimentare din TVA, contribuții sociale și alte taxe conexe.

APIA deplânge faptul că propunerea făcută de asociație „nu a fost nici măcar luată în considerare pentru o discuție preliminară”.

APIA mai spune că sunt mai multe probleme de fond, prima fiind diferențele prea mici între poluanți și nepoluanți. Din grila proiectului, diferența dintre Non Euro/E0–E3 și Euro 6 este, per 200 cm³, de doar 18,2% (≤1600), 18,3% (1601–2000), 18,5% (2001–2600), 21,0% (2601–3000) si 10,0% (>3001). Această amplitudine redusă nu transmite un semnal de cost suficient pentru reînnoirea parcului auto și nu descurajează ferm menținerea / achiziția vehiculelor vechi și poluante.

Mai mult, noile taxe legate de impozitarea auto nu reușesc să armonizeze evoluția tarifară cu realitățile economice. Între 01.01.2016 și finalul prognozat al lui 2025 (conform datelor oficiale), inflația cumulată a fost de +69,42%, iar cursul RON/EUR a crescut cu +12,4%. În aceeași perioadă, parcul auto a îmbătrânit, iar România continuă să dețină una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate rutieră din Uniunea Europeană.

Propunerea ministerului „ignoră componenta de CO2”

Asociația mai explică faptul că Uniunea Europeană a adoptat un alt cadru legislativ, complet separat, pentru reducerea emisiilor de CO2, considerate principalele responsabile de schimbările climatice.

Astfel, producătorii auto au avut și au în continuare obligația să respecte ținte de emisii medii de CO₂ pe flotă: 130 g/km în 2015, 95 g/km începând cu 2021 și, în perspectivă, reducerea cu 55% până în 2030 și obiectivul zero emisii pentru vehicule noi în 2035.

„Prin urmare, propunerea Ministerului – care combină cilindreea cu norma Euro – creează o confuzie între două cadre legislative distincte și ignoră componenta CO₂, cea mai relevantă astăzi în contextul politicilor climatice europene”, subliniază cei de la APIA.

Schema de impozitare prezentată generează anomalii evidente. O mașină Euro 6 de un an plătește același impozit ca una de zece ani, atrage atenția asociația industriei auto. Diferențele de taxare între un vehicul Euro 6 și unul Euro 4 sunt minore și nu reflectă diferențele reale de performanță și de impact asupra mediului. În același timp, autoturismele mai vechi de zece ani, responsabile pentru cea mai mare parte a poluării și a consumului ridicat, sunt impozitate prea puțin pentru a descuraja menținerea sau achiziționarea acestora.

Mașinile vechi și poluante au „un avantaj competitiv”

Asociația mai spune că abordarea propusă nu stimulează reînnoirea parcului auto și nici orientarea către vehicule cu emisii reduse, fie ele hibride sau electrice. „Din contră, menține un avantaj competitiv pentru vehiculele vechi și poluante, în contradicție cu obiectivele de mediu asumate de România și Uniunea Europeană”, susțin cei de la APIA.

„În concluzie, considerăm că actuala propunere este greșită și incompletă. Ea nu reflectă realitatea tehnologică, nu este corelată cu obiectivele de reducere a emisiilor de CO₂ și nu încurajează tranziția către un transport mai curat și mai eficient”, spune asociația care cere ca formula să fie reanalizată de urgență. Viitorul mecanism de impozitare trebuie să conțină criterii precum emisiile de CO₂, vechimea vehiculului și nivelul real de poluare, alături de cilindree și norma Euro.

Sursa foto: Dreamstime.com