Propunerea lui Vladimir Putin, într-o serie de apeluri cu liderii din Golf despre „agresiunea neprovocată” a Statelor Unite și Israelului asupra Iranului

Vladimir Putin în conferința de presă de pe 19 decembrie. Foto: Pavel Bednyakov / AP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a avut luni o serie de apeluri cu liderii din Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Arabia Saudită și Qatar, oferindu-se să folosească relațiile Moscovei cu Iranul pentru a încerca să ajute la restabilirea calmului în Orientul Mijlociu a Statelor Unite și Israelului, transmite Reuters.

În discuțiile telefonice cu liderii celor patru state arabe din Golf, toate afectate de riposta Teheranului, președintele Rusiei a criticat atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, pe care le-a descris drept o „agresiune neprovocată”.

Potrivit Kremlinului, în convorbirea cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Vladimir Putin s-a oferit să acționeze ca un canal de comunicare, transmițând Teheranului nemulțumirile EAU față de atacuri.

„Ambele părți au subliniat necesitatea unei încetări imediate a focului și a unei reveniri la procesul politic și diplomatic”, a spus Kremlinul.

În dialogul cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, atât el, cât și Vladimir Putin și-au exprimat îngrijorarea cu privire la extinderea conflictului și la riscul implicării unor țări terțe, a mai spus Kremlinul.

Totodată, potrivit părții ruse, Putin i-a spus regelui Hamad bin Isa Al Khalifa din Bahrain că Moscova este gata să facă tot posibilul pentru a stabiliza situația din regiune.

Conform Kremlinului, într-un ultim apel telefonic, cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, acesta i-a transmis lui Putin că Rusia poate juca un rol stabilizator, având în vedere relațiile sale prietenoase cu Iranul și celelalte țări din Golf.

Separat a avut loc o discuție și între ministrul rus al afacerilor externe și omologul său saudit.

Contact constant între Rusia și Iran, susține Kremlinul

Într-un comunicat anterior, Kremlinul spusese că Rusia a rămas într-un contact constant cu conducerea Iranului, țară cu care are un parteneriat strategic.

Rusia consideră acest parteneriat ca fiind esențial pentru a-și menține influența pe care o mai are în Orientul Mijlociu, influență zdruncinată de căderea regimului sirian Bashar al-Assad din decembrie 2024.

Institutul pentru Războiului (ISW), un think-tank de la Washington, a remarcat luni că Rusia a evitat să ofere un sprijin concret pentru Iran, un aliat aparent important, de la care a primit sprijin pentru războiul din Ucraina.

Kremlinul rămâne probabil constrâns de propriile eforturi de război în Ucraina și de dorința de a obține concesii din partea Statelor Unite fără a sacrifica obiectivele sale în Ucraina, au spus analiștii de la ISW și cei citați de Kyiv Independent.

Într-un articol publicat pe Arktos Journal, Alexandr Dughin, considerat ideologul regimului președintelui rus Vladimir Putin, a spus că atacul comun al forțelor americane și israeliene asupra Iranului semnalează prăbușirea dreptului internațional și deschiderea unei noi ere în care politica globală va fi guvernată de forța brută.