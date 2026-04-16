Propunerea Marii Britanii de a taxa turiștii la intrarea în muzee stârnește nemulțumirea fostelor colonii

Marea Britanie ia în considerare introducerea unor taxe de intrare pentru turiștii care vizitează unele dintre cele mai renumite muzee din Anglia, o propunere care a stârnit critici din partea grupurilor care susțin restituirea artefactelor și a unor state, în timp ce comorile disputate rămân expuse în instituțiile de cultură, relatează Reuters.

Accesul gratuit la muzeele și galeriile naționale din Marea Britanie a fost introdus în 2001 de fostul prim-ministru laburist Tony Blair, într-o tentativă de a face cultura mai accesibilă tuturor.

Noul guvern laburist condus de premierul Sir Keir Starmer a declarat însă luna trecută că va colabora cu sectorul muzeal pentru a analiza potențialele beneficii ale perceperii de taxe pentru vizitatorii internaționali în muzeele naționale, inclusiv modul în care acest lucru ar putea sprijini sectorul artistic.

Autoritățile au precizat că vor oferi o actualizare privind consultarea înainte de sfârșitul anului.

Tot mai multe țări cer din muzee obiectele pe care le consideră de drept ale lor

Cu toate acestea, propunerea se confruntă cu reacții negative pe fondul apelurilor tot mai numeroase la nivel global pentru ca artefactele să fie returnate comunităților sau țărilor de origine.

Deși au fost făcute unele eforturi pentru a aborda această problemă de lungă durată, artefacte, precum și rămășițe umane preluate în perioada colonială sunt încă păstrate în diverse muzee din Europa.

Unele revendicări vechi privind artefacte care implică faimosul British Museum includ Sculpturile Partenonului revendicate de Grecia și Bronzurile din Benin cerute de Nigeria.

British Museum a afirmat anterior că forța colecției sale constă în faptul că permite milioanelor de vizitatori să înțeleagă culturile lumii și modul în care acestea sunt interconectate.

Ghana, care are o parte din însemnele sale regale și alte artefacte în instituții britanice, a declarat că perceperea de taxe pentru vizitatorii străini care doresc să vadă astfel de obiecte ridică probleme de „echitate”. Situația este cu atât mai nemulțumitoare acolo unde discuțiile privind restituirea sunt încă în desfășurare, a declarat pentru Reuters ministrul ghanez de externe Samuel Okudzeto.

„De ce ar trebui să plătim pentru a ne vedea patrimoniul?”

Propunerea britanică, dacă va fi pusă în aplicare, ar fi „neetică”, afirmă Eric Phillips, vicepreședinte al Comisiei pentru Reparații a Comunității Caraibiene, un bloc format din 15 state membre, inclusiv Jamaica și Barbados.

„De ce ar trebui să plătim pentru a ne vedea patrimoniul?”, a subliniat Phillips în comentarii pentru Reuters.

Arley Gill, președintele comitetului național pentru reparații din Grenada, a declarat că prioritatea ar trebui să fie returnarea artefactelor către „proprietarii lor de drept”.

Organizația Open Restitution Africa (ORA) a declarat la rândul ei că africanii și alți oameni se confruntă deja cu obstacole în accesarea artefactelor preluate din țările lor și păstrate în muzee occidentale, inclusiv cerințe de viză și costuri de călătorie.

„Introducerea unor taxe de intrare nu face decât să amplifice aceste inegalități”, a transmis ORA.