Prosumatorii susțin că distribuitorii de energie încearcă să controleze producția panourilor solare / Replica unui distribuitor: în 60% dintre cazuri, instalațiile prosumatorilor nu respectă parametrii tehnici impuși

Doi dintre distribuitorii de energie din România, Delgaz Grid și Distribuție Oltenia, au cerut instalatorilor de panouri fotovoltaice acces la setările invertoarelor, pentru a controla producția de energie a prosumatorilor, potrivit unui comunicat al Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie. În replică, Distribuție Oltenia a transmis, la solicitarea HotNews.ro, că această măsură este necesară pentru protecția rețelei, întrucât 60% dintre prosumatorii pe care i-au controlat nu au respectat parametrii tehnici de injectare a energiei în rețea.

„Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) denunță public un abuz fără precedent comis de doi operatori de distribuție – Delgaz Grid și Distribuție Energie Oltenia (DEO). Începând cu sfârșitul lunii august, aceștia au transmis instalatorilor de sisteme fotovoltaice notificări prin care condiționează abuziv racordarea prosumatorilor la rețea de oferirea accesului cu user și parolă la platformele informatice ale invertoarelor sistemului fotovoltaic.

Pe scurt, operatorii vor să intre „pe ușa din spate” prin intermediul instalatorilor în casele romanilor care doresc să devina prosumatori: să obțină control total asupra echipamentelor private, să poată face modificări sau adăugiri fără acordul proprietarilor și în afara oricărei baze legale”, spune comunicatul APCE.

În opinia organizației, distribuitorii nu au făcut investițiile necesare pentru automatizarea rețelelor, astfel încât să poată gestiona cât mai bine producția de energie a prosumatorilor.

„În loc să respecte standardele de calitate in energie impuse prin Ordinul ANRE nr. 83/2021 și să investească în modernizarea, digitalizarea si modernizarea rețelelor, tehnologii smart grid si mai ales digitalizarea stațiilor de transformare sau soluții privind controlul rețelei de la distanță, operatorii preferă să încerce să obțină controlul prosumatorilor de la distanță pentru a evita supra-tesiunile apărute ocazional cand producția de energie verde este maximă. Promisiunile făcute la concesionarea rețelelor, acum 15 ani, privind investiții în digitalizare, automatizare și tehnologii smart grid, au rămas pe hârtie. Solutia pentru operatori ar fi fost sa controleze propriile rețele prin investiții făcute conform angajamentelor”.

APCE: Operatorii de distribuție ar putea reduce intenționat producția panourilor solare în orele de vârf

Prin accesul „abuziv” la invertoarele românilor, operatorii de distribuție „ar putea reduce intenționat producția fotovoltaică exact în orele de vârf și ar putea limita injectarea surplusului de energie în rețea”, susține organizația. Consecința directă: prosumatorii ar fi forțați să cumpere energie din rețele, fără să știe.

Asociația spune că supratensiunile apărute pe anumite rețele de joasă tensiune nu sunt provocate de numărul mare de prosumatori, ci de „nepăsarea și lipsa cronică de investiții a operatorilor de distribuție”.

În calitate de organizație reprezentativă a prosumatorilor din România, APCE a decis să sesizeze următoarele instituții:

ANRE, pentru interpretarea trunchiată și abuzivă a ordinelor, Operatorii compromit grav credibilitatea reglementărilor ANRE și creează un precedent grav de subminare a autorității

Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), solicitând aplicarea amenzii maxime – până la 4% din cifra de afaceri;

Consiliul Concurenței, pentru abuz de putere din pozitia de monopol controlat;

Parchetul, prin plângere penală privind încălcarea art. 360–364 Cod Penal.

Distribuție Oltenia: 60% dintre prosumatorii controlați nu respectau parametrii tehnici aprobați de ANRE

Într-un răspuns transmis la solicitarea HotNews.ro, Distribuție Oltenia susține însă că aceste afirmații nu reflectă realitatea.

„Operatorii de distribuție, inclusiv DEO, nu solicită acces la date personale ale prosumatorilor și nici „control total” asupra echipamentelor acestora. Accesul vizat privește exclusiv parametrii tehnici ai invertoarelor conectate la rețeaua publică, necesari pentru verificarea conformității cu cerințele tehnice și contractuale”.

Compania de energie spune că scopul intervenției nu este unul de supraveghere sau de limitare a producției, ci de siguranță și stabilitate a rețelei electrice.

Accesul se solicită numai punctual și justificat, în situații precum:

verificarea unor valori tehnice atunci când există semnale privind respectarea parametrilor,

analizarea unor reclamații primite,

confirmarea conformității cu obligațiile din contractul de racordare.

„Prin acțiunea de verificare a setărilor invertoarelor, DEO a urmărit strict implementarea corectă de către instalatori a protecțiilor specificate în ordinul ANRE nr. 132/2020. În urma verificăriii unui număr de 460 de invertoare, s-a contatat că 276 dintre acestea (60%) nu aveau corect implementate protecțiile obligatorii menționate în ordinul specificat anterior. Neconformitățile au fost transmise prin notificări către instalatori pentru a le parametriza corespunzător, DEO nemodificând reglaje în invertoare cu ocazia verificărilor”.

În concluzie, mai spune compania de distribuție a energiei, scopul intervenției este strict tehnic și legal, derivat din obligațiile pe care atât operatorul de distribuție, cât și prosumatorii le au pentru buna funcționare a rețelei. Mai exact, intervenția în invertoare are ca scop respectarea normelor tehnice și protejarea rețelei, în beneficiul tuturor utilizatorilor, nu monitorizarea sau limitarea producției prosumatorilor.