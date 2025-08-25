Protecția Consumatorilor din Polonia acuză Netflix că a scumpit abonamentele fără să ceară acordul clienților: „Prețul nu ar trebui modificat unilateral”

Oficiul pentru Concurență și Protecția Consumatorilor din Polonia (UOKiK) a acuzat Netflix că a majorat prețul abonamentelor fără a obține consimțământul explicit al utilizatorilor, a anunțat luni autoritatea de reglementare, citată de Reuters.

UOKiK a spus că, în august 2024, Netflix a majorat unilateral unele abonamente lunare cu până la 7 zloți (1,92 dolari) fără a obține aprobarea activă a abonaților.

Conform legii poloneze privind protecția consumatorilor, companiile nu pot modifica unilateral termenii esențiali ai contractului, cum ar fi prețul, fără a obține aprobarea explicită a abonaților.

„Confortul și comunicarea transparentă cu consumatorii sunt cruciale pentru noi, iar respectarea tuturor legilor aplicabile este prioritatea noastră principală”, a declarat biroul de presă al Netflix.

„Vom colabora îndeaproape cu UOKiK pentru a clarifica această chestiune, asigurând cea mai favorabilă soluție pentru clienții Netflix din Polonia”, a adăugat acesta.

„Prețul serviciului nu ar trebui modificat unilateral”

Autoritatea de supraveghere a acuzat că practica Netflix s-a bazat pe lipsa de răspuns din partea abonaților pentru a ajunge la concluzia că aceștia erau sunt de acord cu prețurile mai mari.

UOKiK a susținut că simpla notificare a clienților și continuarea procedurii nu îndeplinesc cerințele legale pentru modificări valabile ale contractului. Autoritatea de supraveghere aduce acuzații împotriva grupului, a precizat aceasta într-un comunicat, indicând începerea unei proceduri administrative.

„Prețul serviciului, ca orice prevedere, nu ar trebui modificat unilateral, fără consimțământul explicit și informat al utilizatorului”, a declarat președintele UOKiK, Tomasz Chrostny, în comunicat.

Dacă acuzațiile se confirmă, Netflix ar putea fi amendată cu până la 10% din cifra de afaceri pentru fiecare clauză ilegală și ar putea fi obligată să ramburseze clienților taxele percepute în mod nejustificat.

UOKiK a intervenit într-un caz similar la începutul acestui an, determinând Amazon să modifice termenii pentru Amazon Prime și Amazon Prime Video.