Protest al Noii Drepte și SOS România împotriva imigranților, autorizat de Primăria Capitalei. Manifestația, la o săptămână după cazul muncitorului din Bangladesh lovit

Primăria Municipiului Bucureşti a aprobat un protest organizat de Noua Dreaptă şi partidul SOS România, programat pentru 2 septembrie, în faţa sediului primăriei. Manifestaţia e îndreptată proiectului „Strategia de incluziune a migranţilor”, spun organizatorii.

Protestul este programat pentru 2 septembrie, între orele 11:00 şi 13:00, pe trotuarul din faţa sediului PMB, lângă Parcul Cişmigiu. Manifestația vine la o săptămână după ce un livrator din Bangladesh a fost lovit în față, în timp ce aștepta la semafor. „Du-te înapoi în țara ta!” și „Ești un invadator”, i-a strigat agresorul, care se află acum în arest preventiv.

„Marți, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în fața Primăriei Municipiului București, prin care noi, bucureștenii, să ne exprimăm împotrivirea față de anunțata intenție a Primăriei de a inunda orașul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure și liniștite metropole din Europa, cu imigranți de orgine afro-asiatică!”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul organizației Noua Dreaptă.

„Atenție dragi bucureșteni, acum nu mai e vorba de “bicicliștii” Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței sau fără acordul populației, imigranți cu statut incert dar în mod sigur provenind din populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă!”, mai susțin aceștia.

Cum explică Primăria Capitalei autorizarea protestului

În replică, Primăria Municipiului București a transmis că nu au fost identificate „motive legale de respingere a cererii”.

„Solicitanții au depus documentația prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii. În acest sens, avizul a fost emis conform legislației în vigoare”, a transmis PMB, într-un comunicat.

Aprobarea vizează participarea a circa 20 de persoane, spune PMB. Totodată, municipalitatea a amintit că proiectul la care fac referire organizatorii protestului a fost retras din dezbatere publică.

„Protestul are ca temă „nemulțumirea față de intenția de lansare a proiectului Strategia de incluziune a migranților în Municipiul București”. Primăria Municipiului București reamintește că strategia menționată a fost retrasă din dezbatere publică, pentru a permite analizarea tuturor recomandărilor primite din partea organizațiilor neguvernamentale și revenirea cu o variantă îmbunătățită”, se mai arată în comunicatul Primăriei București.

De asemenea, PMB subliniază că „autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conținutului mesajelor transmise de organizatori, ci exclusiv respectarea cadrului legal care garantează dreptul constituțional la liberă exprimare și la întrunire”.

„Totodată, instigarea la ură, discriminare sau violență este sancționată de lege, iar responsabilitatea pentru declarațiile și acțiunile din timpul manifestației aparține integral organizatorilor și participanților”, precizează instituția.

În luna iulie, Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică „Strategia de Incluziune a Migranților” în Capitală.

Potrivit proiectului, măsura trebuie implementată în contextul în care, „în perioada 2022‑2023, numărul cețațenilor străini care s-au stabilit în regiunea București-llfov a crescut de la 61.260 la 125.890”.