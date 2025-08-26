Proteste în justiție. Instanțe și parchete din țară, între care Parchetul și Curtea de Apel București, își suspendă activitatea până la retragerea proiectului legat de pensiile speciale

Procurorii Parchetului Tribunalul București au anunțat marți, 26 august, că își suspendă activitatea „pe durată nedeterminată”, până la retragerea proiectului referitor la pensiile speciale ale magistraților. În același timp, mai multe instanțe din țară au anunțat că își suspendă activitatea, cu excepția dosarelor care privesc măsurile preventive.

Adunarea Generală a procurorilor s-a întrunit marți în vederea „exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției”, panunță Parchetul de pe lângă Tribunalul București, într-un comunicat.

Procurorii au decis, în unanimitate, în adunarea generală, că proiectul Guvernului „nu rezolvă niciuna dintre inechitățile sociale”.

În plus, ei acuză că din proiect „lipsește o etapizare reală și măsuri tranzitorii” și că „este elaborat în lipsa unei fundamentări reale”.

În urma întrunirii, procurorii au decis că vor protesta prin:

Suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale, cu excepția celor în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate;

Suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri de terminare a urmăririi penale, respectiv de luare a unor măsuri procesuale;

Suspendarea activității procurorilor din cadrul secțiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor și formularea concluziilor,

Suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată;

Suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții,

Suspendarea oricăror alte activități conexe activității de urmărire penală (inclusiv a soluționării cererilor de prelungire a dreptului de circulație);

Suspendarea activității cu publicul și de primire în audiență.

Activitate suspendată la mai multe instanțe din țară

De asemenea, Curțile de Apel din București, Bacău, Iași, Alba Iulia au anunțat că își vor suspenda activitatea începând cu data de 27 august, urmând a judeca doar dosarele în care se judecă măsuri preventive, au transmis oficialii instanțelor pentru HotNews.ro.

Decizia a fost luată în urma convocării adunărilor generale. Magistrații anunță că vor protesta până când proiectul privind reforma pensiilor de serviciu va fi retras.

CSM, critici dure la adresa guvernului

Consiliu Superior al Magistraturii a transmis, într-un comunicat, că în aceste zile are loc convocarea adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor, „în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției”.

CSM spune că acesta au fost declanșate de escaladarea „atitudinii publice ostile față de judecători și procurori”.

Această escaladare este realizată, potrivit CSM, în special, prin:

„luările de poziție repetate ale reprezentanților partidelor care compun coaliția de guvernare, care, într-o manieră incalificabilă, urmăresc să culpabilizeze sistemul judiciar pentru dificultățile economice și bugetare cu care se confruntă societatea românească în prezent și să distragă atenția de la cauzele adevărate ale acestora,

intensificarea campaniei pe care diferite instituții media o derulează împotriva sistemului judiciar pentru a completa retorica susținută de factorul politic în vederea destabilizării sistemului de justiție,

promovarea agresivă, din zona aceluiași factor politic și a mass-mediei care îl susține, a ideii că intenția prim-ministrului Guvernului României de a modifica regimul pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor ar urmări de fapt să pună capăt unor privilegii ale magistraților,

ignorarea argumentelor reprezentanților sistemului judiciar și punerea constantă în discuție a statutului judecătorilor și procurorilor, în atmosfera de ură publică generată de acțiunile iresponsabile ale factorului politic, creând astfel riscul major de demoralizare a judecătorilor și procurorilor aflați în funcție (…),

disprețul pe care unii exponenți ai factorului politic sau din mass-media îl manifestă constant față de magistrați, în condițiile în care sunt bine cunoscute eforturile judecătorilor și procurorilor care își exercită atribuțiile cu onestitate și profesionalism (…)”.

Ce prevede proiectul care modifică pensiile magistraților

Proiectul prevede ca vârsta de pensionare pentru magistrați să fie cea standard din sistemul public de pensii, adică 65 de ani.

Magistrații se vor putea în continuare pensiona anticipat, conform proiectului, însă doar după ce vor avea 35 de ani vechime. Dacă se pensionează pentru că au vechime însă nu îndeplinesc și vârsta cerută de lege, atunci li se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

Modificări sunt și în ceea ce privește cuantumul pensiei: ea nu va putea fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionării.

Conform proiectului, reforma privind pensiile magistraților ar trebui să fie adoptată până la data de 1 octombrie 2025 – atunci când proiectul de lege ar trebui să intre în vigoare.