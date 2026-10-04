Protest al transportatorilor, pe șosele

Zeci de transportatori protestează duminică la Târgu Jiu, printre nemulțumirile acestora numărându-se introducerea sistemului de taxare TollRo și creșterea taxelor, scrie Agerpres.

Camioanele circulă în coloană prin municipiul Târgu Jiu și sunt însoțite pe traseu de echipaje ale Poliției și Jandarmeriei.

Una dintre principalele nemulțumiri ale transportatorilor este legată de introducerea sistemului TollRo. Ei spun că noile costuri pentru transportul rutier de marfă vor pune presiune pe prețurile practicate de companii și, în cele din urmă, pe prețurile plătite de consumatori.

Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a fost pus în funcțiune în 1 octombrie, când platforma s-a blocat.