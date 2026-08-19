Protest anunțat în această seară în Timișoara împotriva deciziei CCR care-l lasă pe Fritz fără mandatul de primar

Timișorenii sunt îndemnați să se strângă miercuri seară, de la ora 19.00, în Piața Operei pentru a protesta „împotriva moștenitorilor roșii ai Partidului Comunist și ai Securității”, potrivit unui anunț publicat de Facebook de două organizații neguvernamentale.

Initiativa Timisoara și Alternativa Civică Timișoara critică în anunț decizia Curții Constituționale de luni de a declara constituțional un amendament introdus de PSD la legea integrității care prevede că prevede că aleşii aflaţi în funcţie, pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi, îşi pierd mandatul în termen de 30 de zile.

Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese printr-o decizie finală a Înaltei Curți de Casație și Justiție care i-a respins sesizarea împotriva raportului ANI. Inițial, el a fost sancționat cu 10% din salariu, ca urmare a deciziei. După decizia de luni, Fritz a confirmat că-și va pierde mandatul dacă legea e promulgată în această formă.

Ce spun protestatarii

„Decizia CCR de anulare a principiului neretroactivității, aflat la baza oricărui stat democrat nu e decât un alt semn că justiția în România a devenit un instrument de persecuție politică”, acuză asociațiile în îndemnul la protest.

„Oricând, oricare dintre noi, ce nu intră în grațiile bandelor de pesedisto-securiști pot ajunge pe liste negre sau pot fi executați administrativ sau politic. Astăzi Dominic Fritz, mâine oricine nu acceptă să le fie obedienți”, mai spun asociațiile.

De ce a fost acuzat

Dominic Fritz este primar al Timișoarei din septembrie 2020, fiind reales în alegerile din 2024.

În iulie 2024, Agenția Națională de Integritate l-a declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ.

Inspectorii de integritate au acuzat că în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timișoarei, Dominic Fritz a aprobat un referat de modificare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare.

Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost făcută de către firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat pe candidatul Dominic Fritz cu 25.000 de lei în respectiva campanie electorală.

Fritz a contestat decizia, iar, în 18 iunie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că primarul Timișoarei, președinte al USR, este în conflict de interes. El a fost inițial sancționat cu 10% din salariu, dar la 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi își va pierde mandatul.