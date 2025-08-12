Protest cu o zi înainte de summitul Trump-Putin. „Alaska se opune tiraniei!”

ONG-ul „Stand Up Alaska” intenționează să organizeze un protest înaintea viitoarei întâlniri dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, summit planificat să aibă în acest stat nord-vestic al SUA, potrivit unui comunicat al organizației neguvernamentale.

În timp ce Washingtonul caută o cale de a pune capăt războiului din Ucraina, întâlnirea de vineri, 15 august, dintre Trump și Putin va marca prima lor discuție față în față de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui republican.

„Suntem aici pentru a le spune lui Trump și Putin: Alaska se opune tiraniei!”, a transmis „Stand Up Alaska”, în comunicatul emis luni, 11 august, potrivit The Kyiv Independent.

Mitingul, programat pentru 14 august în Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, este organizat pentru a protesta față de „prezența unui criminal de război internațional” și pentru a arăta solidaritatea cu Ucraina, a precizat ONG-ul.

Guvernatorul din Alaska, Mike Dunleavy, a declarat anterior că statul este pregătit să găzduiască viitoarea întâlnire dintre Trump și Putin, calificând evenimentul drept „istoric”.

„Alaska este cea mai strategică locație din lume, situată la intersecția dintre America de Nord și Asia, cu Arctica, la nord, și oceanul Pacific, la sud”, a scris Dunvealy, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, pe 9 august.

„Cu doar două mile care separă Rusia de Alaska, niciun alt loc nu joacă un rol mai important în apărarea națională, securitatea energetică și leadershipul zonei arctice”, a adăugat guvernatorul.

Trump a anunțat summitul cu Putin pe 8 august și, potrivit unor surse, le-a spus liderilor ucraineni și europeni că Kremlinul este deschis negocierilor dacă „schimbul de teritorii” face parte din acord.

Deși nu este clar ce ar implica un astfel de acord, o sursă din cadrul Președinției Ucrainei a declarat pentru The Kyiv Independent că Moscova dorește retragerea completă a Kievului din regiunile Donețk și Luhansk din est, parțial ocupate, oferind în schimb retragerea forțelor sale din zonele limitate pe care le controlează în regiunile Sumî și Harkov din nord-est.

În mod public, Putin a cerut interzicerea aderării Kievului la NATO și retragerea completă a Ucrainei din regiunile parțial ocupate Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie drept condiții prealabile pentru negocierile de pace.

La rândul său, Zelenski a respins cedarea oficială a teritoritoriilor ucrainene către Rusia și a solicitat un armistițiu ca prim pas către negocierile de pace, poziție susținută de partenerii europeni ai Kievului.

Zelenski urmează să poarte miercuri discuții cu liderii europeni și cu președintele Trump, cu două zile înainte de summitul de vineri din Alaska.