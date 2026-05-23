Protest de amploare la Madrid. Zeci de mii de persoane au cerut demisia premierului Pedro Sanchez

Zeci de mii de persoane au participat sâmbătă la un marș prin Madrid, cerând demisia premierului Pedro Sanchez pe fondul unei serii de scandaluri de corupție. Un grup restrâns de manifestanți a încercat să forțeze barierele de securitate din jurul reședinței lui Sanchez, însă protestul s-a desfășurat în mare parte pașnic, potrivit Reuters.

Poliția a reținut un grup de persoane cu fețele acoperite pe principala arteră care duce spre Palatul Moncloa, reședința oficială în care liderul socialist locuiește împreună cu familia sa, potrivit imaginilor difuzate de televiziunile spaniole. Trei persoane au fost arestate, au precizat autoritățile.

Manifestanții au purtat bannere cu mesaje precum „Demisia mafiei socialiste” și alte sloganuri, alături de numeroase steaguri naționale, în cadrul „Marșului pentru Demnitate”, organizat de asociația Sociedad Civil Española (Societatea Civilă Spaniolă).

La protest au participat și lideri ai opoziției din cadrul Partidului Popular (PP), precum și reprezentanți ai formațiunii de extremă dreapta Vox.

Massive protest in Madrid today against PM Sanchez, former PM Zapatero and the ruling socialist PSOE party.



The protesters demand that Sanchez steps down and that investigations are launched into PSOE corruption and mafia practices.



Un tribunal spaniol a anunțat marți că fostul premier socialist José Luis Rodríguez Zapatero este vizat de o anchetă pentru presupusa coordonare a unei rețele de trafic de influență și spălare de bani, într-un nou episod care pune presiune pe guvernul de stânga.

Zapatero, unul dintre principalii aliați politici ai actualului premier, a respins acuzațiile și a declarat că nu a comis nicio ilegalitate.

Pedro Sanchez a luat în calcul pentru scurt timp demisia în aprilie 2024, după ce un judecător a deschis o anchetă care o viza pe soția sa, Begoña Gómez. Premierul și-a apărat public familia, susținând că dosarele au o motivație politică și sunt promovate de adversari din extrema dreaptă.

Begoña Gómez neagă orice acuzație. Luna trecută, un procuror spaniol a cerut judecătorului care instrumentează cazul să îl claseze, după ce plângerea fusese depusă de grupări de extremă dreapta.

Organizatorii protestului au afirmat că la manifestație au participat aproximativ 80.000 de persoane. Reprezentantul guvernului spaniol în Madrid a estimat însă prezența la circa 40.000 de oameni.