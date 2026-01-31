Protest împotriva ICE la Milano. Protestatarii nu-i vor la Jocurile Olimpice

Sute de manifestanţi au protestat sâmbătă la Milano faţă de trimiterea agenţilor ICE la Jocurile Olimpice de iarnă, relatează AP, citată de News.ro.

Protestul din Piazza XXV Aprile, o piaţă numită după data eliberării Italiei de fascism şi nazism în 1945, a atras oameni din Partidul Democrat de stânga, confederaţia sindicală CGIL şi organizaţiile ANPI care protejează memoria rezistenţei partizane italiene din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, alături de multe alte persoane.

Organizatorii au împărţit fluierele de plastic, pe care participanţii le-au folosit în timp ce dintr-o dubă răsuna muzica. Protestul a vizat atât vestea că agenţii unei divizii a ICE vor participa la protejarea delegaţiei americane, cât şi ceea ce mulţi consideră a fi un fascism insidios în Statele Unite.

„Nu, mulţumim, din Minnesota către întreaga lume, alături de oricine luptă pentru drepturile omului”, se putea citi pe unul dintre bannere. „Niciodată din nou înseamnă niciodată din nou pentru oricine”, se putea citi pe altul, iar „Gheaţă doar în Spritz”, o referinţă la un aperitiv popular, se putea citi pe altul.

ICE provoacă un scandal politic în Italia

Vestea despre trimiterea agenţilor ICE a provocat o reacţie negativă în Italia. Primarul din Milano, Giuseppe Sala, a declarat că aceştia nu sunt bineveniţi. Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a fost chemat în Parlament pentru a da explicaţii despre această trimitere în această săptămână.

Protestatara Silvana Grassi a ţinut o pancartă pe care scria „ICE = Gestapo”. Ea a spus că imaginile cu agenţii ICE din Minneapolis care au împuşcat şi ucis protestatari şi au reţinut copii au fost profund tulburătoare. „Îmi vine să plâng când mă gândesc la asta”, a spus Grassi. „Este îngrozitor. Cum au putut să aleagă un om atât de rău, malefic?”

Agenţii ICE care vor fi detaşaţi la Milano nu fac parte din aceeaşi unitate ca agenţii de imigrare care desfăşoară acţiuni de represiune în Minnesota şi în alte oraşe din SUA.

Homeland Security Investigations, o unitate ICE care se ocupă cu infracţiunile transfrontaliere, trimite frecvent ofiţeri la evenimente internaţionale, precum Jocurile Olimpice, pentru a asigura măsurile de pază. Braţul ICE care se află în prima linie a represiunii imigraţiei în SUA este cunoscut sub numele de Enforcement and Removal Operations (Operaţiuni de aplicare a legii şi expulzare) şi nu există indicii că ofiţerii săi ar fi trimişi în Italia.

„Chiar dacă nu sunt aceiaşi, nu îi vrem aici”, a spus Grassi.

Paolo Bortoletto, care ţinea şi el un banner, era conştient că ofiţerii vor avea un rol de investigaţie şi nu unul de patrulare. Cu toate acestea, el a spus: „Nu îi vrem în ţara noastră. Suntem o ţară paşnică. Nu vrem fascişti. Ideile lor ne deranjează”.

Jocurile Olimpice încep la 6 februarie cu o ceremonie de deschidere la care vor participa vicepreşedintele SUA, JD Vance, şi secretarul de stat, Marco Rubio.