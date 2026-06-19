Protest în Piața Victoriei, anunțat pentru vineri seară: „Este timpul să ieșim iar în stradă”

Mai multe pagini de Facebook au anunțat un protest în Piața Victoriei din Capitală, programat vineri seară.

Protestul se intitulează „E nevoie să apărăm democrația!”, este programat să înceapă la ora 19:00, și este organizat de paginile de Facebook Rezistența, Asociația MEA și Inițiativa România.

Acestea au fost și printre organizatorii protestelor din decembrie declanșate după apariția documentarului Recorder „Justiție capturată”, împreună cu mișcări precum „Corupția ucide” și „Declic”, puse pe „lista neagră” a CSM, care le-a acuzat luna aceasta că în ultimul an au derulat o campanie de decredibilizare a justiției.

„Corupția Ucide” și „Declic” nu apar printre organizatorii protestului anunțat pentru vineri seară.

Pe pagina protestului se spune că „România e sub asediu: Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieșim iar în stradă.”

„Când justiția este pentru unii mumă și pentru alții ciumă, vocile cetățenilor cer dreptate. Când instituțiile acționează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democrația. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiție, NU corupție! Suntem tot aici”, au adăugat organizatorii.

Chiar dacă pagina Corupția Ucide nu este printre organizatori, aceasta a scris joi seară că „probabil că doar protestele împotriva fostului protestatar ajuns președinte, împotriva unei justiții care preia, ascunsă sub autoritatea unei puteri a statului, practicile mafiei, împotriva trădării, corupției și autoritarismului vor putea încetini sau opri regresul. Ca de obicei, asta va depinde de disponibilitatea voastră și foarte puțin de cine face un protest sau altul.”