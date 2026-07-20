Protest în sănătate. Grevă de avertisment în unele spitale

O grevă de avertisment de două ore este organizată de sindicatul SANITAS luni în sistemul public de sănătate, principala nemulțumire fiind legea salarizării.

Protestul are loc între orele 9 și 11. Sindicaliștii Sanitas sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării și amenință cu declanșarea grevei generale începând din 28 iulie.

Potrivit Federației SANITAS, principalele revendicări se referă la salvarea și consolidarea sistemului public de sănătate, prin politici care să păstreze personalul în sistem, să asigure condiții de muncă și de salarizare decente și să garanteze cetățenilor accesul la servicii medicale publice de calitate, o lege a salarizării bugetare corectă și echitabilă, negociată cu sindicatele, care să elimine inechitățile, să protejeze veniturile personalului și să respecte munca angajaților din sistemul public.

„Nu noi am ales greva. Guvernul ne-a împins spre ea. După ani întregi în care guverne succesive au amânat reformele reale, au încălcat angajamentele asumate și au tratat personalul din sănătate ca pe o simplă cheltuială bugetară, Guvernul Bolojan a decis să închidă definitiv ușa dialogului social și să impună o lege a salarizării elaborată fără o negociere reală cu cei pe care îi afectează”, a declarat Iulian Pope, președintele Federației SANITAS, citat într-un comunicat, citat de Agerpres.

Galerie foto

(+3) :

Potrivit sindicaliştilor, prin aplicarea noii legi a salarizării bugetare, unii angajaţi ar putea pierde chiar şi până la o mie de lei lunar la salariu.

„Se mişcă ţara! Politicul trebuie să asculte. Când mii de oamenii spun acelaşi lucru, nu mai este nemulţumire, este un avertisment: ajunge!”, au transmis, luni, pe Facebook, reprezentanţii SANITAS.

Protestatarii, care au bannere, pancarte şi vuvuzele, scandează „Vrem dreptate pentru sănătate”, „Grevă generală”, „Faceţi din sănătate o prioritate”, potrivit News.ro.

Uniunea TESA și-a anunțat solidaritatea cu protestele și greva de avertisment organizate luni de Federația SANITAS, potrivit Antena 3.

Conform sursei citate, mai multe cadre medicale au fost în grevă de avertisment la Constanța, Timișoara și București. Federația SANITAS anunța cu o zi în urmă că greva de avertisment are loc în spitale din aproape toată țara.