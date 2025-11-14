Protest la Instanța Supremă, se cere revocarea șefei ÎCCJ, Lia Savonea. Un fost ministru al justiției anunță că merge la manifestație

Asociația „Corupția ucide” a făcut vineri dimineață un flashmob în fața sediului Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie din Capitală pentru a prefața protestul programat să înceapă la ora 18.30 prin care mai multe organizații cer revocarea de la vârful instituției a judecătoarei Lia Sovonea.

Manifestația, intitulată „ Ce face Lia cu Justiția din România? – Cerem revocarea apărătoarei corupților!”, a fost anunțată printr-un eveniment pe Facebook pentru ora 18.30 în Strada Octavian Goga nr. 2 din București, unde are sediul provizoriu Instanța Supremă.

Înainte de protest, „Corupția ucide” a publicat imagini de la un flashmob făcut în fața sediului ÎCCJ.

Flashmob Corupția Ucide la ÎCCJ înainte de protestul împotriva șefei Instanței Supreme, Lia Savonea. Sursă foto: Diana Maria Voicu

Reprezentanții societății civile spun că ies în stradă „pentru Justiție, pentru România, pentru viitorul în care legea chiar se aplică!”.

Aceștia o acuză pe Lia Savonea că a susținut modificări legislative care au slăbit lupta anticorupție, cum ar fi breșe pentru prescripția rapidă și avantaje pentru politicieni cu dosare grele, a transformat CSM într-un instrument politic, a intimidat și izolat magistrați incomozi, a promovat persoane controversate, în special la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), decizii judiciare extrem de contestate și influențarea completelor în dosare sensibile.

De asemenea, ONG-urile reclamă că procedura de numire a Liei Savonea „a fost pornită în afara termenului legal și cu lipsă de transparență. Declic a contestat în instanță numirea Liei Savonea deoarece aceasta a fost făcută cu 3 luni mai devreme decât termenul legal”.

Organizațiile cer public revocarea Liei Savonea din fruntea Instanței Supreme și militează pentru „o justiție independentă, transparentă, europeană și orientată către adevăr, nu către protejarea celor privilegiați”.

Fostul mnistru al Justiției, Ana Birchall, a anunțat că va participa la mitingul de vineri seară.

„Doamna Lia Savonea care s-a cocoțat, printr-o procedură pe repede înainte, la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție trebuie revocată de urgență.”, a scris Birchall pe pagina sa de Facebook.