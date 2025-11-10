Protest marți în fața Guvernului, după crima din Teleorman. „Anual, în România zeci de femei sunt omorâte doar pentru că sunt femei”

Imagine de la protestul organizat de Centrul FILIA în Piața Victoriei din București în iunie 2025. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Centrul FILIA a anunțat o manifestație, marți, de la ora 18, în Piața Victoriei din București, și reclamă că „violența împotriva femeilor e insuficient sancționată, tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei”.

Protestul are loc în contextul crimei din Beciu, județul Teleorman, unde sâmbătă o tânără în vârstă de 25 de ani a fost ucisă sâmbătă de soț, cu 15 lovituri de cuțit, în ziua în care își serba onomastica.

Organizatorii protestului din Piața Victoriei spun că „autoritățile știau că există un istoric de violență și ar fi trebuit să intervină și să protejeze victima”.

„Este al 51-lea caz de femicid din ultimele unsprezece luni. În medie, în acest an o femeie a fost ucisă în fiecare săptămână. Anual, în România zeci de femei sunt omorâte doar pentru că sunt femei. Violența împotriva femeilor e insuficient sancționată, tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei”, au scris organizatorii în descrierea de pe pagina evenimentului.

Organizatorii manifestației susțin că „blamarea victimei este parte din cultura violenței”.

„Pentru a elimina violența de gen, este esențial să conștientizăm că aceasta nu este un fenomen izolat, ci rezultatul unei culturi patriarhale adânc înrădăcinate, care îi învață pe bărbați că au dreptul să dețină controlul asupra femeilor, să creadă că dominarea într-o relație este firească, că autonomia și consimțământul femeilor pot fi ignorate, iar un refuz nu este acceptabil. Pentru siguranța femeilor, și bărbații trebuie educați și sensibilizați!”, se mai arată în comunicat.

Solicitările organizatorilor către autorități

Organizatorii protestului cer „autorităților statului să le protejeze pe toate femeile și fetele în fața violenței”.

Totodată, aceștia solicită Parlamentului să adopte „de urgență” proiectul privind prevenirea femicidelor și a violențelor care le preced, depus în 25 octombrie, care „include măsuri de prevenire, instrumente de evaluare obligatorie a riscului, educație pentru egalitate de gen, cât și recunoașterea gravității violenței în legislația penală”.

Alte revendicări enumerate pe pagina de Facebook a evenimentului: