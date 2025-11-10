Protest marți în fața Guvernului, după crima din Teleorman. „Anual, în România zeci de femei sunt omorâte doar pentru că sunt femei”
Centrul FILIA a anunțat o manifestație, marți, de la ora 18, în Piața Victoriei din București, și reclamă că „violența împotriva femeilor e insuficient sancționată, tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei”.
Protestul are loc în contextul crimei din Beciu, județul Teleorman, unde sâmbătă o tânără în vârstă de 25 de ani a fost ucisă sâmbătă de soț, cu 15 lovituri de cuțit, în ziua în care își serba onomastica.
Organizatorii protestului din Piața Victoriei spun că „autoritățile știau că există un istoric de violență și ar fi trebuit să intervină și să protejeze victima”.
„Este al 51-lea caz de femicid din ultimele unsprezece luni. În medie, în acest an o femeie a fost ucisă în fiecare săptămână. Anual, în România zeci de femei sunt omorâte doar pentru că sunt femei. Violența împotriva femeilor e insuficient sancționată, tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei”, au scris organizatorii în descrierea de pe pagina evenimentului.
Organizatorii manifestației susțin că „blamarea victimei este parte din cultura violenței”.
„Pentru a elimina violența de gen, este esențial să conștientizăm că aceasta nu este un fenomen izolat, ci rezultatul unei culturi patriarhale adânc înrădăcinate, care îi învață pe bărbați că au dreptul să dețină controlul asupra femeilor, să creadă că dominarea într-o relație este firească, că autonomia și consimțământul femeilor pot fi ignorate, iar un refuz nu este acceptabil. Pentru siguranța femeilor, și bărbații trebuie educați și sensibilizați!”, se mai arată în comunicat.
Solicitările organizatorilor către autorități
Organizatorii protestului cer „autorităților statului să le protejeze pe toate femeile și fetele în fața violenței”.
Totodată, aceștia solicită Parlamentului să adopte „de urgență” proiectul privind prevenirea femicidelor și a violențelor care le preced, depus în 25 octombrie, care „include măsuri de prevenire, instrumente de evaluare obligatorie a riscului, educație pentru egalitate de gen, cât și recunoașterea gravității violenței în legislația penală”.
Alte revendicări enumerate pe pagina de Facebook a evenimentului:
- „Cerem ca legile să fie aplicate, indiferent de forma pe care o ia violența.
- Cerem ca evaluarea riscului să devină obligatorie în toate cazurile de violență domestică, atât la nivelul parchetelor, cât și al instanțelor.
- Cerem finanțarea reală și adecvată a serviciilor pentru victime și agresori. Cerem Guvernului să aloce fonduri suficiente de la bugetul de stat în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor.
- Cerem formarea continuă și obligatorie a polițiștilor, procurorilor, judecătorilor, profesioniștilor din sănătate și a asistenților sociali în domeniul violenței de gen.
- Cerem date centralizate și transparente despre femicide și toate formele de violență de gen.
- Cerem asigurarea investigării și soluționării cauzelor privind violența de gen într-un termen rezonabil.
- Cerem mecanisme reale de prevenție, prin educație și sensibilizare: noțiunile privind consimțământul, relațiile sănătoase și egalitatea de gen trebuie predate în școli.
- Cerem consultarea și includerea sistematică a organizațiilor feministe și a experților independenți în toate politicile legate de violența de gen.”, au mai scris organizatorii.