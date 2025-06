Protest spontan al angajaților din Guvern. Tăierea sporurilor, principala nemulțumire / BNS cere retragerea proiectului OUG

Angajații din Guvern au protestat vineri timp de o oră împotriva anunțatei tăieri de sporuri pe care vrea să o pună în aplicare premierul Ilie Bolojan. Nemulțumirile vin cu câteva ore înainte de ședința de guvern, programată pentru prânz.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru din Guvern a criticat cu o zi în urmă intenția Executivului de a reduce cuantumul sporului pentru condiții de muncă vătămătoare sau periculoase afirmând că tăierile sunt făcute la cei care muncesc, nu de la demnitarii numiți politic.

Protest la Guvern, 27 iunie 2025. Angajații sunt nemulțumiți de tăierile anunțate. Sursă foto: HotNews.ro / Adrian Vasilache

Câteva zeci de angajați ai Guvernului au ieșit vineri dimineață, la ora 10, pentru a-și manifesta nemulțumirea față de tăierea sporurilor.

„Suntem surprinși că au început cu aceste măsuri, ne așteptam să adopte alte măsuri. Dacă ne uităm la auditul făcut de Curtea de Conturi pe 2017-2024, avem o o abatere în buget de 457,1 miliarde de lei. Deci managementul este unul defectuos, nu este vina noastră că bugetul are de suferit”, a spus unul dintre protestari.

„Este o diminuare de la 500 de lei net la salariu care poate să ajungă până la 700 și ceva, depinde de salarii. Sunt grile salariale diferite și sumele pe net sunt diferite”, a precizat angajatul de la Guvern. Acesta estimează o pierdere de cel puțin 500 de lei net din salariu.

„Plătim noi pentru aroganțele corupției?”, a scris unul dintre protestari pe o foaie.

Critici pentru Guvern

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru din Guvern este nemulțumit de tăierile preconizate.

„Aceste măsuri reprezintă, în fapt, o tăiere mascată a veniturilor și o minimizare a riscurilor reale la care sunt expuși angajați din toate domeniile bugetare – de la personal medical până la funcționari, care lucrează în medii toxice, insalubre sau solicitante fizic și psihic”, se arată într-un comunicat al sindicaliștilor de la Guvern.

Aceștia reproșează Guvernului că invocă reforma statului, dar în paralel a creat noi funcții de demnitate publică, la care se adaugă și alte posturi nou înființate.

„Vicepremieri în plus, fiecare cu 4–6 consilieri, cu câte trei secretari de stat per cabinet, fiecare cu alți consilieri, plus șoferi, autoturisme, birouri, fonduri de protocol etc. Este o distribuire cinică a resurselor: reduceri pentru cei care muncesc, privilegii pentru cei care conduc. Aceasta nu este reformă; este dispreț față de munca noastră, față de sănătatea noastră, față de drepturile noastre”, precizează sursa citată.

Angajații Guvernului cer premierului Ilie Bolojan să retragă proiectul de OUG, să reia dialogul social și să nu mai adopte „peste noapte” măsuri care au impact salarial.

Măsurile prevăzute de Guvern

Măsurile pe care le contestă angajații de la Palatul Victoria sunt: plafonarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare la 300 lei brut/lună (aproximativ 172 lei net) și reducerea concediului suplimentar pentru muncă în condiții grele la doar 1–3 zile pe an, față de 3-10 zile lucrătoare în prezent.

În prezent, acest spor este de până la 15% din salariul de bază pentru toate categoriile de personal plătit din fonduri publice, dar nu mai mult de 1500 de lei brut lunar.

Impactul bugetar al plafonării acestui spor este de aproape 1,35 miliarde de lei, bani în plus la buget în acest an.

Guvernul caută soluții pentru a face economii la buget începând chiar cu 1 iulie, fiind luată în calcul inclusiv reducerea sau eliminarea unor sporuri acordate bugetarilor, au declarat, pentru HotNews, surse guvernamentale.

Graba noului Executiv este dată de urgența adoptării unor măsuri de protejare, de la 1 iulie, a consumatorilor vulnerabili de energie, pentru care sunt necesare sume mari de la bugetul statului.

Cele două proiecte de OUG în acest sens au ajuns spre avizare la Consiliul Economic și Social (CES). Deși este doar consultativ, avizul CES este obligatoriu înainte de adoptarea oricărui act normativ. Ședința de la CES este programată pentru ora 12.

BNS a cerut amânarea discutării ordonaței privind tăierea sporurilor

Mircea Burlacu, vicepreședinte BNS, a precizat pentru HotNews că sindicaliștii au cerut amânarea discutării ordonanenței pentru stabilirea unor măsuri privind personalul plătit din fonduri publice

„Blocul Național Sindical a solicitat astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Economic și Social, amânarea discutării proiectului de Ordonanță de Urgență privind personalul plătit din fonduri publice, întrucât nu au fost respectate prevederile legale privind transparența decizională. Este inadmisibil ca un astfel de proiect de OUG să ne fie transmis ieri, 26 iunie, la ora 14:00, iar astăzi, în mai puțin de 24 de ore, să ni se ceară să avem un punct de vedere pentru avizarea lui”, a declarat Burlacu.

În ședința Comisiei de Dialog Social de vineri de la Ministerul Muncii, reprezentanții sindicatelor au solicitat retragera de pe ordinea de zi a proiectului de OUG privind personalul plătit din fonduri publice, la propunerea vicepreședintelui BNS, Mircea Burlacu.

„Întrucât s-a a refuzat modificarea ordinii de zi și amânarea discutării proiectului, reprezentanții sindicatelor au dat curs propunerii BNS și au părăsit ședința în bloc”, a transmis BNS.

La ora 14, este anunțată o ședință de Guvern, după ce premierul Ilie Bolojan va organiza o conferință de presă.

Sursă foto: Dreamstime.com